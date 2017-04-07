Украинская полиция предотвратила убийство Плахотнюка
Правоохранительные органы Украины сообщили, что предотвратили убийство лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.
Правоохранительные органы Украины сообщили, что предотвратили убийство лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.
КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Украины вместе с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой предотвратили убийство политика и бизнесмена из Молдовы. Об этом сообщил на брифинге в пятницу министр внутренних дел соседней страны Арсен Аваков.
«Мы реализовали совместную международную операцию, которую проводили совместно с МВД Молдовы, по предотвращению заказного убийства бывшего
В сообщении на сайте МВД Украины также отмечается, что «было предотвращено убийство крупнейшего олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка».
Правоохранительные органы Украины предотвратили заказное убийство политика из Молдовы.
Участвовавший в брифинге в Харькове глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уточнил, что силовая фаза задержания участников международной преступной группировки была закончена в пятницу в 14.00. Он сообщил, что «задержаны все участники этой преступной группы — от заказчиков до исполнителей и соисполнителей».
«В Кишиневе были задержаны исполнители этого преступления, у них изъято оружие. Сейчас проводятся обыски, следственные мероприятия, изъяты деньги и другие вещественные доказательства. В Киеве в это время представители Национальной полиции совместно с Госпогранслужбой… задержали организаторов», — сказал Князев.
Он также спрогнозировал, что до конца дня документы для избрания меры пресечения задержанным будут подготовлены и направлены в суд.