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18:32 (мск), источник: Sputnik.md

Украинская полиция предотвратила убийство Плахотнюка

Правоохранительные органы Украины сообщили, что предотвратили убийство лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Украины вместе с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой предотвратили убийство политика и бизнесмена из Молдовы. Об этом сообщил на брифинге в пятницу министр внутренних дел соседней страны Арсен Аваков.

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«Мы реализовали совместную международную операцию, которую проводили совместно с МВД Молдовы, по предотвращению заказного убийства бывшего вице-премьера (вице-спикера — ред.) Молдовы Плахотнюка. Мы задержали организаторов этого убийства», — сказал Аваков на брифинге в аэропорту Харькова в пятницу.

В сообщении на сайте МВД Украины также отмечается, что «было предотвращено убийство крупнейшего олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка».

Правоохранительные органы Украины предотвратили заказное убийство политика из Молдовы.

Участвовавший в брифинге в Харькове глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уточнил, что силовая фаза задержания участников международной преступной группировки была закончена в пятницу в 14.00. Он сообщил, что «задержаны все участники этой преступной группы — от заказчиков до исполнителей и соисполнителей».

«В Кишиневе были задержаны исполнители этого преступления, у них изъято оружие. Сейчас проводятся обыски, следственные мероприятия, изъяты деньги и другие вещественные доказательства. В Киеве в это время представители Национальной полиции совместно с Госпогранслужбой… задержали организаторов», — сказал Князев.

Он также спрогнозировал, что до конца дня документы для избрания меры пресечения задержанным будут подготовлены и направлены в суд.

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