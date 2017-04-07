Бизнесмены пожаловались на рост цен на участки под киоски в Воронеже
Губернатор Алексей Гордеев пообещал выяснить, обоснованы ли действия городских властей.
Губернатор Алексей Гордеев пообещал выяснить, обоснованы ли действия городских властей.
Воронежские бизнесмены пожаловались уполномоченному по правам предпринимателей в регионе на рост стоимости аренды земли под нестационарные торговые объекты (НТО). Количество обращений продолжает расти, сообщил президент областной
Глава региона пообещал разобраться, обоснованно ли увеличение стоимости аренды земли. Если мера не является необходимой, глава региона может рекомендовать городским властям изменить решение.
В