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18:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Бизнесмены пожаловались на рост цен на участки под киоски в Воронеже

Губернатор Алексей Гордеев пообещал выяснить, обоснованы ли действия городских властей.

Воронежские бизнесмены пожаловались уполномоченному по правам предпринимателей в регионе на рост стоимости аренды земли под нестационарные торговые объекты (НТО). Количество обращений продолжает расти, сообщил президент областной Торгово-промышленной палаты, бизнес-омбудсмен Юрий Гончаров на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в пятницу, 7 апреля.

Глава региона пообещал разобраться, обоснованно ли увеличение стоимости аренды земли. Если мера не является необходимой, глава региона может рекомендовать городским властям изменить решение.

В пресс-службе мэрии объяснили, что стоимость аренды может разниться в зависимости от расположения участка. В администрации не смогли оперативно предоставить данные о росте цен на участки под НТО за год.

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