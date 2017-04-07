Бизнесмены пожаловались на рост цен на участки под киоски в Воронеже

Воронежские бизнесмены пожаловались уполномоченному по правам предпринимателей в регионе на рост стоимости аренды земли под нестационарные торговые объекты (НТО). Количество обращений продолжает расти, сообщил президент областной Торгово-промышленной палаты, бизнес-омбудсмен Юрий Гончаров на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в пятницу, 7 апреля.

Глава региона пообещал разобраться, обоснованно ли увеличение стоимости аренды земли. Если мера не является необходимой, глава региона может рекомендовать городским властям изменить решение.