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19:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Генштаб анонсировал стрельбы из «Буков» и С-300

По словам начальника Воздушных сил ВСУ генерал-майора Дмитрия Карпенко, в 2017 году планируется провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения ПВО со стрельбами из зенитных ракетных установок «Бук-М1» и С-300П.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В 2017 году планируются масштабные учения военных подразделений противовоздушной обороны, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

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«Сегодня в Украине главной силой для сдерживания врага с воздуха являются зенитные ракетные войска. В 2016 году после длительного перерыва вновь начали стрелять С-300П (зенитные ракетные системы). Планы на 2017 год еще амбициознее», — отмечается в сообщении.

Как сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины генерал-майор Дмитрий Карпенко, первоочередное внимание в этом году будет уделяться боевым стрельбам.

«А если конкретнее, то планируем провести еще более масштабное, чем в прошлом году, мероприятие. Речь идет прежде всего о боевых стрельбах сводным зенитным ракетным полком “Бук-М1” и зенитными ракетными дивизионами С-300П. Дивизионы “трехсоток” будут вызваны в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет иметь более реалистичный вид. А именно это и является главной задачей», — рассказал Карпенко.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что приоритетом Украины в текущем году является восстановление системы противовоздушной обороны.

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