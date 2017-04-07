Дмитрий Медведев заявил о несамостоятельности администрации США

Господин Медведев также заявил о несостоятельности «растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ (“Исламским государством”)», поскольку Вашингтон «доказал, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии».

По его словам, «существующая машина власти» «сломала» предвыборные установки президента за два с половиной месяца.

По словам Дмитрия Медведева, ракетный удар по военной базе в Хомсе был выполнен «с нарушением … процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса» и «на грани боевых столкновений с Россией»

По словам Дмитрия Медведева, ракетный удар по военной базе в Хомсе был выполнен «с нарушением … процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса» и «на грани боевых столкновений с Россией»

Действия американских вооруженных сил премьер назвал «отрадным для террористов», что «печально для наших вконец испорченных отношений».

В ночь на пятницу с двух кораблей ВМС США были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Удар был нанесен по базе, с которой, по информации американской разведки, официальный Дамаск организовывал атаки с использованием химического оружия. Сирийские военные сообщают о полном выведении авиабазы из строя.

Владимир Путин назвал действия США агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.