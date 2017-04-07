Дмитрий Медведев заявил о несамостоятельности администрации США
Действия администрации президента США Дональда Трампа демонстрируют полную ее зависимость от мнения «вашингтонского истеблишмента», заявил
Действия администрации президента США Дональда Трампа демонстрируют полную ее зависимость от мнения «вашингтонского истеблишмента», заявил
По его словам, «существующая машина власти» «сломала» предвыборные установки президента за два с половиной месяца.
Господин Медведев также заявил о несостоятельности «растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ (“Исламским государством”)», поскольку Вашингтон «доказал, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии».
Действия американских вооруженных сил премьер назвал «отрадным для террористов», что «печально для наших вконец испорченных отношений».
В ночь на пятницу с двух кораблей ВМС США были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Удар был нанесен по базе, с которой, по информации американской разведки, официальный Дамаск организовывал атаки с использованием химического оружия. Сирийские военные сообщают о полном выведении авиабазы из строя.
Владимир Путин назвал действия США агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.