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19:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дмитрий Медведев заявил о несамостоятельности администрации США

Действия администрации президента США Дональда Трампа демонстрируют полную ее зависимость от мнения «вашингтонского истеблишмента», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

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По его словам, «существующая машина власти» «сломала» предвыборные установки президента за два с половиной месяца.

Господин Медведев также заявил о несостоятельности «растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ (“Исламским государством”)», поскольку Вашингтон «доказал, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии».

По словам Дмитрия Медведева, ракетный удар по военной базе в Хомсе был выполнен «с нарушением … процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса» и «на грани боевых столкновений с Россией»
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Действия американских вооруженных сил премьер назвал «отрадным для террористов», что «печально для наших вконец испорченных отношений».

В ночь на пятницу с двух кораблей ВМС США были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Удар был нанесен по базе, с которой, по информации американской разведки, официальный Дамаск организовывал атаки с использованием химического оружия. Сирийские военные сообщают о полном выведении авиабазы из строя.

Владимир Путин назвал действия США агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Комментарии
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Евгений Васюта
Фильмом Н............го "он вам не димон" заявлено о никчемности и паразитарности ДАМ...............
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Евгений
Томагавки пролетали, говорят, над территорией, где наши С-400 стоят. Ну и где результат?
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Александр Козырев
Трамп... - разведчик ЦРУ... (двойной агент)... А димон... - самостоятельный пацан...!!!)))
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