США расследуют возможное соучастие России в химатаке в Сирии

США изучают вопрос о возможном участии России в химической атаке в Сирии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на силы президента Башара Асада. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона.

Дрон вернулся ближе к концу дня, когда сирийцы уже направлялись в ближайшую больницу за помощью после атаки. Позднее на больницу была сброшена бомба, утверждают собеседники. Источники отмечают, что, не исключено, что бомбардировка больницы могла быть попыткой скрыть доказательства химической атаки.

В то же время агентство Reuters приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона, который прокомментировал удары Вашингтона по сирийской авиабазе, предпринятые в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Собеседник отметил, что США не могут с полной уверенностью сказать, было ли на атакованной сирийской авиабазе химическое оружие.