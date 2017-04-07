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20:41 (мск), источник: РБК

США расследуют возможное соучастие России в химатаке в Сирии

Высокопоставленные источники в Пентагоне сообщили, что США расследуют возможное соучастие России в химатаке в Сирии. Ранее Вашингтон возложил ответственность за атаку на силы Башара Асада.

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9
фотографий
9
фотографий

США изучают вопрос о возможном участии России в химической атаке в Сирии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на силы президента Башара Асада. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона.

По словам собеседников агентства, пожелавших остаться неизвестными, есть версия, что Россия не смогла проконтролировать использование сирийским правительством химического оружия

Собеседники рассказали, что после применения химического оружия над местом, которое подверглось атаке, появился беспилотник, который принадлежал либо России, либо Сирии.

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Дрон вернулся ближе к концу дня, когда сирийцы уже направлялись в ближайшую больницу за помощью после атаки. Позднее на больницу была сброшена бомба, утверждают собеседники. Источники отмечают, что, не исключено, что бомбардировка больницы могла быть попыткой скрыть доказательства химической атаки.

В то же время агентство Reuters приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона, который прокомментировал удары Вашингтона по сирийской авиабазе, предпринятые в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Собеседник отметил, что США не могут с полной уверенностью сказать, было ли на атакованной сирийской авиабазе химическое оружие.

Комментарии
3
ПРОХОР
Сначала расследуйте свои выборы. Затем свои преступления по всему миру хотя бы с 1945 г.
Следователи драные.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
а америкосы всё просят и просят ....звезды
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Улыбаемся и лижем «пятую точку» США: «Удар по Сирии? Сам виноват, Асад!»
А Меркель-то продолжает отрабатывать свои косяки, продолжает, прошу простить за мой французский, лизать одно «интересное» местечко американского президента. Хочешь – не хочешь, а надо. Но чтобы не было очень грустно и одиноко старушке Ангеле, подоспел к ней на помощь французский лидер Франсуа. Вдвоем оно все же веселее.
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