Минобороны РФ прекращает работу горячей линии связи с Пентагоном по Сирии

Источник: РИА Новости

«По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов “горячей линии” связи», — уточнил он.

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Меморандум по безопасности полетов в Сирии между военными России и США действовал с октября 2015 года. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы по вопросам его выполнения. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

Как заявили в Кремле, Меморандум утратил смысл после ракетного удара США по сирийской авиабазе