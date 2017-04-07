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21:17 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны РФ прекращает работу горячей линии связи с Пентагоном по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны уведомило Пентагон о прекращении работы каналов «горячей линии» связи по Сирии, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА Новости

«По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов “горячей линии” связи», — уточнил он.

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Меморандум по безопасности полетов в Сирии между военными России и США действовал с октября 2015 года. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы по вопросам его выполнения. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

Как заявили в Кремле, Меморандум утратил смысл после ракетного удара США по сирийской авиабазе

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат. По словам Трампа, это стало ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой американский лидер обвинил власти Сирии. По данным сирийского командования, погибли десять военных. Российский МИД назвал решение США «бездумным подходом», усугубляющим существующие проблемы.

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