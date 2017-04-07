Минобороны РФ прекращает работу горячей линии связи с Пентагоном по Сирии
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны уведомило Пентагон о прекращении работы каналов «горячей линии» связи по Сирии, заявил официальный представитель ведомства
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны уведомило Пентагон о прекращении работы каналов «горячей линии» связи по Сирии, заявил официальный представитель ведомства
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Меморандум по безопасности полетов в Сирии между военными России и США действовал с октября 2015 года. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы по вопросам его выполнения. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат. По словам Трампа, это стало ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой американский лидер обвинил власти Сирии. По данным сирийского командования, погибли десять военных. Российский МИД назвал решение США «бездумным подходом», усугубляющим существующие проблемы.