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7 апреля, источник: ТАСС

Тиллерсон: США разочарованы реакцией РФ на удар по Сирии

Госсекретарь США интерпретировал осуждение Россией ракетного удара по военному аэродрому в провинции Хомс как свидетельство продолжения поддержки нынешнего правительства в Дамаске.

Источник: AP 2017
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ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация разочарована реакцией России на применение Соединенными Штатами военной силы против властей Сирии.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в пятницу перед журналистами в поместье американского президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» в штате Флорида, где состоялся американо-китайский саммит.

Тиллерсон интерпретировал осуждение Россией ракетного удара по военному аэродрому в провинции Хомс как свидетельство продолжения поддержки нынешнего правительства в Дамаске, передает агентство Reuters.

Комментарии
2
Патриот Патриотович
А что, разве Россия скрывает, что поддерживает Асада?
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валерия герасимова
Наглость
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