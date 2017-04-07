Тиллерсон: США разочарованы реакцией РФ на удар по Сирии
Госсекретарь США интерпретировал осуждение Россией ракетного удара по военному аэродрому в провинции Хомс как свидетельство продолжения поддержки нынешнего правительства в Дамаске.
Госсекретарь США интерпретировал осуждение Россией ракетного удара по военному аэродрому в провинции Хомс как свидетельство продолжения поддержки нынешнего правительства в Дамаске.
ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация разочарована реакцией России на применение Соединенными Штатами военной силы против властей Сирии.
Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в пятницу перед журналистами в поместье американского президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» в штате Флорида, где состоялся
Тиллерсон интерпретировал осуждение Россией ракетного удара по военному аэродрому в провинции Хомс как свидетельство продолжения поддержки нынешнего правительства в Дамаске, передает агентство Reuters.