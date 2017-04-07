Данфорд и Герасимов провели разговор после нанесения США ударов в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд провел разговор с начальником Генерального штаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым после того, как Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель американской администрации.

«Генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым после нанесения удара, их разговор прошел в профессиональной манере и был сфокусирован на ситуации в Сирии», — сказал он. Других подробностей их беседы не приводится.

Удар по аэродрому в Хомсе был нанесен с применением 59 крылатых ракет Tomahawk. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара погибли четверо сирийских военнослужащих, двое пропали без вести, четверо были ранены. Агентство SANА при этом сначала сообщило о шести жертвах, позже появились сообщения о девяти погибших мирных жителях.