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00:03 (мск), источник: ТАСС

Данфорд и Герасимов провели разговор после нанесения США ударов в Сирии

Подробности беседы не раскрываются.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд провел разговор с начальником Генерального штаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым после того, как Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии.

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Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель американской администрации.

«Генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым после нанесения удара, их разговор прошел в профессиональной манере и был сфокусирован на ситуации в Сирии», — сказал он. Других подробностей их беседы не приводится.

Удар по аэродрому в Хомсе был нанесен с применением 59 крылатых ракет Tomahawk. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара погибли четверо сирийских военнослужащих, двое пропали без вести, четверо были ранены. Агентство SANА при этом сначала сообщило о шести жертвах, позже появились сообщения о девяти погибших мирных жителях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства

Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот удар актом агрессии под надуманным предлогом.

Комментарии
13
Хрен Ядрёный
максим, у тебя в голове навоз
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вася гадюкин
И на фига нам эта Сирия , у нас в стране проблем нет ?
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Юрий Волков
Не хотел, но Бах навеял: пиндосы совсем тупые, причем , уже на самом верху. Они боятся КНДР с их недоракетами и при этом лезут на рожон, где реально можно по зубам получить. Вспоминая Вангу-3-я начнется на Бл.Востоке, 45-1 президент США-последний, а мир возродится из Западной Сибири. Где-то у меня там родственники есть)))))
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