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01:07 (мск), источник: Интерфакс

Бывшего президента Румынии лишат молдавского гражданства

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Указ президента Молдавии Игоря Додона о лишении молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску остается в силе.

Источник: AP 2017

Такое решение вынесла в пятницу Апелляционная палата Кишинева, сообщил в пятницу вечером на своей странице в фейсбуке советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский.

«Как и следовало ожидать. Незаконное решение судьи Виорики Пуйкэ, которая приостановила действие указа президента о лишении гражданства господина Т. Бэсеску, были аннулированы», — написал советник.

Он сообщил, что отменено решение судьи о приостановлении действия указа.

Решение Апелляционной палаты по этому вопросу является окончательным и обжалованию не подлежит

Что же касается оспаривания самого указа, то, по словам Лебединского, рассмотрение дела о лишении гражданства Молдавии Бэсеску будет рассмотрено по существу.

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Как сообщалось, 3 января президент Молдавии Додон подписал указ о лишении молдавского гражданства бывшего президента Румынии Бэсеску, так как «гражданство было предоставлено в нарушение действующего законодательства». В феврале этот указ был оспорен в судебной инстанции, а в марте суд вынес решение о приостановлении его действия до рассмотрения иска по существу.

Бэсеску и Мария Бэсеску попросили гражданство Молдавии 8 марта 2016 года. Несмотря на то, что согласно закону прошение о гражданстве рассматривается в течение года, заявление бывшего румынского президента было рассмотрено в приоритетном порядке. Бывший президент Молдавии Николай Тимофти подписал указ о предоставлении им гражданства 9 июня 2016 года. Депутаты от Партии социалистов опротестовали указ в Конституционном суде, который, однако, отклонил запрос. Бэсеску с супругой приняли присягу и получили паспорта граждан Молдавии 3 ноября 2016 года — между первым и вторым туром выборов президента Молдавии. Бэсеску заявил тогда, что он становится гражданином Молдавии, чтобы иметь возможность голосовать на выборах президента Молдавии против кандидатуры социалиста Додона.

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