Бывшего президента Румынии лишат молдавского гражданства

Такое решение вынесла в пятницу Апелляционная палата Кишинева, сообщил в пятницу вечером на своей странице в фейсбуке советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский.

«Как и следовало ожидать. Незаконное решение судьи Виорики Пуйкэ, которая приостановила действие указа президента о лишении гражданства господина Т. Бэсеску, были аннулированы», — написал советник.

Он сообщил, что отменено решение судьи о приостановлении действия указа.