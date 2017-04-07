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01:50 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Министерство обороны России с 00:00 субботы, 8 апреля, прекратило работу каналов «горячей линии» связи, которые действовали в рамках двустороннего меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии.

Источник: РИА "Новости"

Россия пошла на этот шаг после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс.

«В российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он заявил, что в пятницу днем по военно-дипломатическим каналам в Пентагон направили ноту Минобороны РФ о прекращении работы действовавших в рамках меморандума каналов «горячей линии».

Пентагон российскую ноту получил, заявила «Интерфаксу» в пятницу вечером представитель военного ведомства США Мишель Балданца.

«Мы получили ноту от России, но не собираемся вдаваться в детали», — сказала сотрудница Пентагона. В то же время, по словам М. Балданцы, «механизмы линии по избежанию конфликтных ситуаций остаются в силе».

В ночь на пятницу американские военные нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийскому аэродрому «Шайрат». С него якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает американские удары по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом».

Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность

По «Шайрату» с двух военных кораблей США в Средиземном море было выпущено около 60 ракет. Д. Трамп заявил в телевизионном обращении, что приказал «провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака».

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Данфорд и Герасимов провели разговор после нанесения США ударов в Сирии

В Вашингтоне сообщили, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд обсудил по телефону с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии после нанесения США ракетного удара по сирийской авиабазе. «Генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым после нанесения удара, разговор был профессиональным и был сфокусирован на ситуации в Сирии», — сказал «Интерфаксу» в пятницу американский официальный источник.

20 октября 2015 года Россия и США подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в воздушном пространстве Сирии.

До американского ракетного удара по сирийской авиабазе представители министерств обороны России и США проводили регулярные видеоконференции в рамках двустороннего меморандума. Обе стороны называли меморандум эффективным.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и пункт базирования ВМФ в порту Тартус.

Комментарии
9
Сергей Веллер
Слава Российской Земле, что эти "антоны" не могут себе позволить так же безосновательно бомбить нашу Россию... Мы - РОССИЯ - в данный момент самостоятельное государство и можем дать по зубам в ответ... А эти слабые страны типа Сирии, Украины и тому подобные.... их просто жаль... разменные монеты глобальной игры............................
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Патриот Патриотович
От прекращения работы горячей линии связи между сверхдержавами
во время военных действий, до реальной конфронтации,
(как показывает международный опыт), не проходит много времени.
Хочется верить в то, что Путин отдаёт себе отчёт в том, что делает.
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максим !!!
После кадров с убитыми детьми даже такой прагматичный человек как Трамп испытал настоящий шок ,дай Бог чтоб терроризму кооператива Озеро пришел скорейший конец и были уничтожены все его члены и союзники
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