Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии

Россия пошла на этот шаг после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс.
«В российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он заявил, что в пятницу днем по военно-дипломатическим каналам в Пентагон направили ноту Минобороны РФ о прекращении работы действовавших в рамках меморандума каналов «горячей линии».
Пентагон российскую ноту получил, заявила «Интерфаксу» в пятницу вечером представитель военного ведомства США Мишель Балданца.
«Мы получили ноту от России, но не собираемся вдаваться в детали», — сказала сотрудница Пентагона. В то же время, по словам М. Балданцы, «механизмы линии по избежанию конфликтных ситуаций остаются в силе».
В ночь на пятницу американские военные нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийскому аэродрому «Шайрат». С него якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает американские удары по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом».
Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность
По «Шайрату» с двух военных кораблей США в Средиземном море было выпущено около 60 ракет. Д. Трамп заявил в телевизионном обращении, что приказал «провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака».
В Вашингтоне сообщили, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд обсудил по телефону с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии после нанесения США ракетного удара по сирийской авиабазе. «Генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым после нанесения удара, разговор был профессиональным и был сфокусирован на ситуации в Сирии», — сказал «Интерфаксу» в пятницу американский официальный источник.
20 октября 2015 года Россия и США подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в воздушном пространстве Сирии.
До американского ракетного удара по сирийской авиабазе представители министерств обороны России и США проводили регулярные видеоконференции в рамках двустороннего меморандума. Обе стороны называли меморандум эффективным.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и пункт базирования ВМФ в порту Тартус.
во время военных действий, до реальной конфронтации,
(как показывает международный опыт), не проходит много времени.
Хочется верить в то, что Путин отдаёт себе отчёт в том, что делает.