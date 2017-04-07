Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии

Источник: РИА "Новости"

Россия пошла на этот шаг после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс. «В российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он заявил, что в пятницу днем по военно-дипломатическим каналам в Пентагон направили ноту Минобороны РФ о прекращении работы действовавших в рамках меморандума каналов «горячей линии». Пентагон российскую ноту получил, заявила «Интерфаксу» в пятницу вечером представитель военного ведомства США Мишель Балданца. «Мы получили ноту от России, но не собираемся вдаваться в детали», — сказала сотрудница Пентагона. В то же время, по словам М. Балданцы, «механизмы линии по избежанию конфликтных ситуаций остаются в силе». В ночь на пятницу американские военные нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийскому аэродрому «Шайрат». С него якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает американские удары по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом».

Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность

По «Шайрату» с двух военных кораблей США в Средиземном море было выпущено около 60 ракет. Д. Трамп заявил в телевизионном обращении, что приказал «провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака».

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