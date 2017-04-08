Пятилетняя внучка Трампа исполнила для Си Цзиньпина песню на китайском языке

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер — дочь Иванки Трамп и Джареда Кушнера — спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина, когда тот находился с визитом в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Видеозапись с исполнением песни Арабеллой опубликовала на своей официальной странице в Twitter Иванка Трамп.

На кадрах видно, как девочку приводят в один из залов поместья, в котором находились Трамп с первой леди Меланьей и Си Цзиньпин со своей супругой Пэн Лиюань. «Мы бы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома», — сказала Иванка Трамп, познакомив дочь с высокопоставленными гостями. После этого девочка исполнила короткую песню на китайском языке под аккомпанемент фортепиано.