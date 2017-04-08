Выходец из Киргизии, причастный к взрыву в метро, имеет владивостокскую прописку
Из всех задержанных только 21-летний Махамадюсуф Мирзаалимов оказался гражданином Российской Федерации.
Из всех задержанных только 21-летний Махамадюсуф Мирзаалимов оказался гражданином Российской Федерации.
Владивосток, 8 апреля, PrimaMedia.
Суды Москвы и
Сначала Басманный райсуд арестовал Садыка Ортикова и Шохисту Каримову, граждан Таджикистана и Узбекистана, которых СКР подозревает в теракте, совершенном с целью причинения смерти людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), и незаконном обороте взрывчатки в составе организованной группы (ч. 2 ст. 222.1 УК). Оба, как выяснилось, работали и жили в кафе «Лесное», что в поселке Лесной Городок Одинцовского района Московской области.
Как сообщает газета «Коммерсант», еще один подозреваемый 23-летний Азамжон Махмудов приехал около трех лет назад в
Земляки Джалилова 20-летний Дилмурод Муидинов и 38-летний Сейфулла Хакимов, по их словам, ничем криминальным в
Из всех арестованных только 21-летний выходец из Киргизии Махамадюсуф Мирзаалимов имел российское гражданство. Он был зарегистрирован во Владивостоке, а работал в том же «Суши Wok», что и смертник Джалилов. По информации «Интерфакса» у Махамадюсуфа Мирзаалимова среднее образование. В Петербурге он работал неофициально. Жил в квартире на Товарищеском проспекте.
По их утверждениям, в Россию они приехали на заработки и никакого отношения к радикальным исламским группировкам не имели. Откуда в кладовке их съемной квартиры взялось взрывное устройство — не знали.