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11:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Выходец из Киргизии, причастный к взрыву в метро, имеет владивостокскую прописку

Из всех задержанных только 21-летний Махамадюсуф Мирзаалимов оказался гражданином Российской Федерации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 апреля, PrimaMedia.

Суды Москвы и Санкт-Петербурга задержали восемь предполагаемых сообщников смертника, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга. По данным федеральных СМИ, в Россию они приехали из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, работали в основном в суши-баре и кафе, а попутно, по версии следствия, готовились к совершению теракта. Среди арестованных только один человек оказался гражданином Российской Федерации, причем жителем Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Сначала Басманный райсуд арестовал Садыка Ортикова и Шохисту Каримову, граждан Таджикистана и Узбекистана, которых СКР подозревает в теракте, совершенном с целью причинения смерти людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), и незаконном обороте взрывчатки в составе организованной группы (ч. 2 ст. 222.1 УК). Оба, как выяснилось, работали и жили в кафе «Лесное», что в поселке Лесной Городок Одинцовского района Московской области.

Как сообщает газета «Коммерсант», еще один подозреваемый 23-летний Азамжон Махмудов приехал около трех лет назад в Санкт-Петербург из Бухары. Нигде зарегистрирован не был, официального места работы не имеет. Гражданин Киргизии 24-летний Ибрагибжон Ерматов в суде сообщил, что был знаком со смертником Джалиловым — они вместе работали в 2015 году в кафе «Суши Wok», расположенном во Всеволожске Ленинградской области.

Земляки Джалилова 20-летний Дилмурод Муидинов и 38-летний Сейфулла Хакимов, по их словам, ничем криминальным в Санкт-Петербурге не занимались — первый работал в суши-баре, а второй — на стройке. 39-летний киргиз Бахрам Ергашев также оказался строителем.

Из всех арестованных только 21-летний выходец из Киргизии Махамадюсуф Мирзаалимов имел российское гражданство. Он был зарегистрирован во Владивостоке, а работал в том же «Суши Wok», что и смертник Джалилов. По информации «Интерфакса» у Махамадюсуфа Мирзаалимова среднее образование. В Петербурге он работал неофициально. Жил в квартире на Товарищеском проспекте.

По их утверждениям, в Россию они приехали на заработки и никакого отношения к радикальным исламским группировкам не имели. Откуда в кладовке их съемной квартиры взялось взрывное устройство — не знали.

Комментарии
1
Марат
приехал Путину саммит строить.тут в приморье много таких вот осело,нам рассказывали что без их помощи этих чудесных построек и не было бы.
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