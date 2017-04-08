Си Цзиньпин: КНР и США должны усиливать военное сотрудничество

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались во Флориде в США 6—7 апреля.
«Стороны должны совместно непрерывно усиливать взаимное доверие и сотрудничество военных», — приводит в субботу МИД КНР слова Си Цзиньпина по итогам встречи с Трампом.
По словам китайского лидера, Китай и США также должны непрерывно использовать и совершенствовать механизм оповещения друг друга о важных военных действиях, а также совершенствовать нормы поведения для обеспечения безопасности в морском и воздушном пространстве.
«Военная безопасность и взаимное доверие в этой сфере являются основной стратегического взаимного доверия Китая и США. Сторонам необходимо поддерживать контакты военных на всех уровнях, продолжать развивать механизм диалога и консультаций министерств обороны, диалог консультаций по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал председатель КНР.