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05:07 (мск), источник: РИА Новости

Си Цзиньпин: КНР и США должны усиливать военное сотрудничество

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай и США должны усиливать сотрудничество в военной сфере, развивать и совершенствовать механизм диалога, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались во Флориде в США 6—7 апреля.

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«Стороны должны совместно непрерывно усиливать взаимное доверие и сотрудничество военных», — приводит в субботу МИД КНР слова Си Цзиньпина по итогам встречи с Трампом.

По словам китайского лидера, Китай и США также должны непрерывно использовать и совершенствовать механизм оповещения друг друга о важных военных действиях, а также совершенствовать нормы поведения для обеспечения безопасности в морском и воздушном пространстве.

«Военная безопасность и взаимное доверие в этой сфере являются основной стратегического взаимного доверия Китая и США. Сторонам необходимо поддерживать контакты военных на всех уровнях, продолжать развивать механизм диалога и консультаций министерств обороны, диалог консультаций по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал председатель КНР.

Комментарии
2
Понятно
Лес, составами по дешевке идет в Китай, причем этот лес рубят китайские компании, которым на нашу природу наплевать, Металлолом составами по дешевке идет в Китай, Электричество Китаю продаем по 80 копеек за киловат, так же по дешевке отдаем другие ресурсы, а взамен покупаем товары Китая. по более дорогой цене, чем ресурсы, в общем подымаем экономику Китая. Армия Китая, больше, чем армия России и Нато, вместе взятых, современное оружие Китая, по качеству уже на высоте. Так что? продолжаем кормить Китай, который дружит с Америкой?
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Александр Харламов
Пекин сделал оптимальный ход, пропев песню дружбы в такой щекотливый момент.
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