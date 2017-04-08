Си Цзиньпин: КНР и США должны усиливать военное сотрудничество

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались во Флориде в США 6—7 апреля .

Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом

«Стороны должны совместно непрерывно усиливать взаимное доверие и сотрудничество военных», — приводит в субботу МИД КНР слова Си Цзиньпина по итогам встречи с Трампом.

По словам китайского лидера, Китай и США также должны непрерывно использовать и совершенствовать механизм оповещения друг друга о важных военных действиях, а также совершенствовать нормы поведения для обеспечения безопасности в морском и воздушном пространстве.