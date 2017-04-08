Польша осудила размещение в Катыни напоминания о погибших красноармейцах
МИД Польши осудил появление на стендах мемориального комплекса в Катыни информации о красноармейцах, погибших в польском плену в 1919 — 1921 годах.
МИД Польши осудил появление на стендах мемориального комплекса в Катыни информации о красноармейцах, погибших в польском плену в 1919 — 1921 годах.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Возмущение Варшавы вызвал тот факт, что при реконструкции сведения о погибших красноармейцах были помещены на информационных стендах на военном кладбище польских солдат, погибших в Катыни.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что многие из солдат, плененных во время
Вопрос о числе и причинах гибели советских солдат, попавших в плен во время
О реконструкции мемориала в Катыни в конце января заявил министр культуры Владимир Мединский. Он подчеркнул, что помимо благоустройства кладбища советских военнопленных, в Катыни также будет реконструирован участок захоронения советских солдат.
Мемориальный комплекс в Катыни посвящен польским офицерам, погибшим в результате действий НКВД в 1940 году. В 1990 году после публикации документов о судьбе польских военнопленных, Советский Союз признал ответственность за гибель польских военных. Ответственность за их расстрелы была возложена на организаторов репрессий в СССР, в том числе на Лаврентия Берию. В 2012 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал массовый расстрел польских офицеров в Катыни военным преступлением.