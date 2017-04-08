Польша осудила размещение в Катыни напоминания о погибших красноармейцах

Возмущение Варшавы вызвал тот факт, что при реконструкции сведения о погибших красноармейцах были помещены на информационных стендах на военном кладбище польских солдат, погибших в Катыни.

В МИД Польши заявили, что данные о числе погибших советских солдат «в несколько раз превышает реальные числа, которые были подтверждены польскими и российскими историками»

В МИД Польши заявили, что данные о числе погибших советских солдат «в несколько раз превышает реальные числа, которые были подтверждены польскими и российскими историками»

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что многие из солдат, плененных во время советско-польской войны 1919 — 1921 года, погибли в Польше не из-за условий содержания в лагерях, «в результате драматической экономической ситуации, в которой оказались польские земли после длительной борьбы за независимость». Эти тяжелые экономические условия, подчеркнули в МИД Польши, в равной мере отразились на советских военнопленных и жителях Польши.

Вопрос о числе и причинах гибели советских солдат, попавших в плен во время советско-польской войны является спорным моментом истории двух стран. По различным оценкам, число советских солдат, погибших в польском плену, колеблется от 15 до 80 тыс. Причинами их смерти в большинстве случаев были вспышки эпидемий, тяжелые условия содержания и голод.

О реконструкции мемориала в Катыни в конце января заявил министр культуры Владимир Мединский. Он подчеркнул, что помимо благоустройства кладбища советских военнопленных, в Катыни также будет реконструирован участок захоронения советских солдат.

Мемориальный комплекс в Катыни посвящен польским офицерам, погибшим в результате действий НКВД в 1940 году. В 1990 году после публикации документов о судьбе польских военнопленных, Советский Союз признал ответственность за гибель польских военных. Ответственность за их расстрелы была возложена на организаторов репрессий в СССР, в том числе на Лаврентия Берию. В 2012 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал массовый расстрел польских офицеров в Катыни военным преступлением.