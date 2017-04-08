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08:53 (мск), источник: СуперОмск

Будущего мэра Омска определят за 20 минут

Впрочем, не все члены конкурсной комиссии согласны, что глава города должен избираться за столь короткое время.

6 апреля комиссия по выборам мэра Омска зарегистрировала 12 кандидатов, которые вышли на следующий этап — собеседование.

Собеседование с зарегистрированными кандидатами состоится на следующей неделе.

Как рассказал «СуперОмску» член конкурсной комиссии, депутат горсовета Алексей Ложкин, на каждого потенциального мэра будет отводиться по 20 минут. Хотя сам Ложкин считает, что для такого уровня выборов собеседование должно длиться столько, сколько необходимо.

«Каждый член комиссии, наверное, на разные вещи будет делать акцент. Кто-то, может, на возраст будет обращать внимание, кто-то — на документы, кто-то — на программу. Вообще по регламенту на собеседование отводится 20 минут: 10 минут — на доклад кандидата и 10 минут — на вопросы и ответы. Будем стараться придерживаться регламента, поэтому каждому члену комиссии задать вопрос, скорее всего, не удастся ввиду ограниченного времени. Но я считаю, что если мы выбираем мэра, у нас должно быть времени на собеседование столько, сколько необходимо», — высказался Алексей Ложкин.

В итоге, собеседование должны пройти два кандидата, один из которых 19 апреля будет выбран на должность мэра омским городским советом.

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