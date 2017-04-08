Будущего мэра Омска определят за 20 минут
Впрочем, не все члены конкурсной комиссии согласны, что глава города должен избираться за столь короткое время.
Впрочем, не все члены конкурсной комиссии согласны, что глава города должен избираться за столь короткое время.
6 апреля комиссия по выборам мэра Омска зарегистрировала 12 кандидатов, которые вышли на следующий этап — собеседование.
Собеседование с зарегистрированными кандидатами состоится на следующей неделе.
Как рассказал «СуперОмску» член конкурсной комиссии, депутат горсовета Алексей Ложкин, на каждого потенциального мэра будет отводиться по 20 минут. Хотя сам Ложкин считает, что для такого уровня выборов собеседование должно длиться столько, сколько необходимо.
«Каждый член комиссии, наверное, на разные вещи будет делать акцент.
В итоге, собеседование должны пройти два кандидата, один из которых 19 апреля будет выбран на должность мэра омским городским советом.