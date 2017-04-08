В Конгрессе США предложили создать трибунал по Сирии

Предложенный законопроект внесен на рассмотрение Конгресса США. Его авторами стали экс-кандидат в президенты США Марко Рубио, сенаторы Бен Кардин, Джоан Шаин, Боб Коркер, Боб Менендез и Тодд Янг. В документе указываются потери в ходе конфликта в Сирии, понесенный от него ущерб и меры, уже принятые для расследования событий в ходе войны.

В соответствии с этим, в проекте закона предлагается в течении 180 дней с момента его вступления в силу рассмотреть возможность создания «гибридного трибунала» по Сирии. «Термин “гибридный трибунал” означает временный уголовный трибунал, который объединит юристов, судей и других специалистов для преследования лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида», — поясняется в документе.

Один из авторов документа, сенатр Джоан Шаин, объяснила необходимость его принятия тем, что «Башар Асад снова и снова показывает, что он — жестокий диктатор, не ценящий жизни людей». «Этот законопроект является важным шагом на пути к гарантиям того, что Асад и его союзники понесут ответственность за свои варварские действия, которые они совершали в течение последних шести лет», — подчеркнула она.

Еще один автор, Боб Коркер, председатель комитета по иностранным делам Сената США, заявил, что Башар Асад «продолжает демонстрировать, что он жестокий диктатор, который должен оказаться за решеткой».