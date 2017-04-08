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06:56 (мск), источник: РБК

В Конгрессе США предложили создать трибунал по Сирии

В США группа сенаторов предложила законопроект, подразумевающий начало международного расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных властями Сирии.

Источник: AP 2017

В документе, в частности предлагается создать для этого «гибридный» трибунал.

Предложенный законопроект внесен на рассмотрение Конгресса США. Его авторами стали экс-кандидат в президенты США Марко Рубио, сенаторы Бен Кардин, Джоан Шаин, Боб Коркер, Боб Менендез и Тодд Янг. В документе указываются потери в ходе конфликта в Сирии, понесенный от него ущерб и меры, уже принятые для расследования событий в ходе войны.

Ключевая ответственность за военные преступления, совершенные в ходе войны, возлагается на проправительственные силы и режим Башара Асада
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В соответствии с этим, в проекте закона предлагается в течении 180 дней с момента его вступления в силу рассмотреть возможность создания «гибридного трибунала» по Сирии. «Термин “гибридный трибунал” означает временный уголовный трибунал, который объединит юристов, судей и других специалистов для преследования лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида», — поясняется в документе.

Один из авторов документа, сенатр Джоан Шаин, объяснила необходимость его принятия тем, что «Башар Асад снова и снова показывает, что он — жестокий диктатор, не ценящий жизни людей». «Этот законопроект является важным шагом на пути к гарантиям того, что Асад и его союзники понесут ответственность за свои варварские действия, которые они совершали в течение последних шести лет», — подчеркнула она.

Еще один автор, Боб Коркер, председатель комитета по иностранным делам Сената США, заявил, что Башар Асад «продолжает демонстрировать, что он жестокий диктатор, который должен оказаться за решеткой».

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В связи с этим сенатор призвал американские власти «способствовать процессу, который заставит Асада и всех лиц, виновных в совершении военных преступлений в Сирии, понести ответственность».

Предложенный законопроект был опубликован вскоре после нанесения американскими военными 7 апреля ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии

Этот шаг был принят американскими военными в связи с сообщениями о химической атаке в провинции Идлиб, ответственность за которую западные страны возложили на официальный Дамаск.

Химическая атака в провинции Идлиб была произведена 4 апреля. Точное число ее жертв неизвестно, однако по некоторым данным, оно может составлять порядка 100 человек.

В связи с информацией о химической атаке минфин США уже анонсировал введение новых санкций в отношении Сирии. Точное содержание санкций, пока неизвестно, более подробную информацию о них глава минфина США Стивен Мнучин пообещал обнародовать в ближайшее время.

Комментарии
1
Роман Стахов
В ответ сша ,нужно создать свой трибунал для "пиндосии" и "укропии".
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