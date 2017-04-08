Кандидат в мэры Омска перепутал цвета в радуге
«Сидит фазан где охотник знать желает знать как фазан», — такой тайный смысл зашифрован в предвыборной программе Игоря Антропенко.
«Сидит фазан где охотник знать желает знать как фазан», — такой тайный смысл зашифрован в предвыборной программе Игоря Антропенко.
Кандидаты на пост мэра Омска продолжают радовать своими курьёзными предвыборными программами. Депутат Законодательного Собрания Игорь Антропенко подошёл к оформлению своих идей творчески — каждый из разделов программы предварил красочной картинкой. Раздел «Нормальная экология, озеленение» проиллюстрирована изображением пейзажа с радугой. К сожалению, радуга нарисована неправильно.
Автор картинки перепутал классический порядок цветов и расположил полосы в произвольном порядке. Причём цветов радуги на рисунке оказалось не семь, а больше. Некоторые полосы повторяются, а некоторые — белого цвета, который к традиционному «радужному комплекту» не относится.
Вряд ли рисовал иллюстрацию и верстал брошюру сам кандидат. Всё же Игорь Антропенко — политик и бизнесмен, а не дизайнер. Но поскольку программа издана именно в таком виде, следовательно, потенциальный мэр посчитал, что радуга должна выглядеть именно так.
Напомним, что Игорь Антропенко вместе с 11 конкурентами прошёл в следующий тур выборов мэра. Соперникам предстоит пройти собеседование с конкурсной комиссией.