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07:40 (мск), источник: Om1.ru

Кандидат в мэры Омска перепутал цвета в радуге

«Сидит фазан где охотник знать желает знать как фазан», — такой тайный смысл зашифрован в предвыборной программе Игоря Антропенко.

Кандидаты на пост мэра Омска продолжают радовать своими курьёзными предвыборными программами. Депутат Законодательного Собрания Игорь Антропенко подошёл к оформлению своих идей творчески — каждый из разделов программы предварил красочной картинкой. Раздел «Нормальная экология, озеленение» проиллюстрирована изображением пейзажа с радугой. К сожалению, радуга нарисована неправильно.

Автор картинки перепутал классический порядок цветов и расположил полосы в произвольном порядке. Причём цветов радуги на рисунке оказалось не семь, а больше. Некоторые полосы повторяются, а некоторые — белого цвета, который к традиционному «радужному комплекту» не относится.

Источник: Om1.ru

Вряд ли рисовал иллюстрацию и верстал брошюру сам кандидат. Всё же Игорь Антропенко — политик и бизнесмен, а не дизайнер. Но поскольку программа издана именно в таком виде, следовательно, потенциальный мэр посчитал, что радуга должна выглядеть именно так.

Напомним, что Игорь Антропенко вместе с 11 конкурентами прошёл в следующий тур выборов мэра. Соперникам предстоит пройти собеседование с конкурсной комиссией.

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