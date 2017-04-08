Кандидат в мэры Омска перепутал цвета в радуге

Кандидаты на пост мэра Омска продолжают радовать своими курьёзными предвыборными программами. Депутат Законодательного Собрания Игорь Антропенко подошёл к оформлению своих идей творчески — каждый из разделов программы предварил красочной картинкой. Раздел «Нормальная экология, озеленение» проиллюстрирована изображением пейзажа с радугой. К сожалению, радуга нарисована неправильно.

Автор картинки перепутал классический порядок цветов и расположил полосы в произвольном порядке. Причём цветов радуги на рисунке оказалось не семь, а больше. Некоторые полосы повторяются, а некоторые — белого цвета, который к традиционному «радужному комплекту» не относится.