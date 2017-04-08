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08:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Александр Сидякин предлагает повысить штрафы за «непропуск» скорой в три раза

Депутат Госдумы от РТ в авторской колонке рассказывает о том, почему проблема автохамства в отношении спецмашин более чем актуальна.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Депутат Государственный Думы от Татарстана Александр Сидякин в колонке для ИА «Татар-информ» рассказывает видении проблемы отношения автомобилистов к спецавтотранспорту (полицейские, пожарные машины, машины скорой помощи) на дорогах и необходимости ужесточения наказания за правонарушения.

«В начале этого года наше общество всколыхнула запись с видеорегистратора в Петропавловске-Камчатском. Девушка-водитель и ее спутник на протяжении нескольких минут препираются с водителем кареты скорой помощи. Пациент скончался, не дождавшись приезда врачей.

Этот случай вскрыл такую морально-правовую проблему как отношение водителей к спецавтотранспорту (скорые, пожарные, полиция) на дороге.

Позже был не менее вопиющий инцидент в Питере. 17 января водитель «мерседеса» в ходе дорожного конфликта, возникшего на проезжей части, используя нож, угрожал убийством водителю скорой медицинской помощи.

По случаю в Петропавловске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Максимально наказание — лишение свободы до двух лет.

Действия Питерского автохама были квалифицированы по части 1 статьи 119 и пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором суда от 20.02.2017 он признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Вот два реальных примера, что называется, преступления и наказания. Конечно, такие факты не сильно распространены. Из-за того что скорая спешит на помощь, врачи могут просто не обращаться с заявлениями в полицию. Но с развитием оснащенности автомобилей видеорегистраторами, возбуждение уголовного дела все более неотвратимо.

В целом, я поддерживаю необходимость усиления мер по защите врачей. На эту тему разработан и внесен в Госдуму комплексный законопроект, поддержанный правительством, который включает, в том числе, ужесточение уголовной ответственности. Почему полицейского оскорблять нельзя, а врача можно?

Гораздо чаще на дороге совершаются административные правонарушения.

27 января я вместе с коллегами инициировал законопроект об усилении ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Помню, на радиостанции «Говорит Москва» был эфир по этой теме, и звонили в студию радиослушатели, которые говорили, что проблема раздута. Мол, сколько езжу, все всегда уступают. Я запросил информацию в МВД России. Оказалось, что не всегда и далеко не все соблюдают элементарное правило — пропусти скорую.

Количество автолюбителей, привлечённых к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч.2. ст. 12.17 КоАП РФ по России:

  • 2014 г. — 22 429 человек.
  • 2015 г. — 20 008 человек.
  • 2016 — 22 373 человека.
  • январь-март 2017 — 6 179 человек.

Считаю, эти цифры более чем убедительны, что административная ответственность должна быть ужесточена. Насколько? Например в три раза. С 500 до 1500 рублей. Как за «непропуск» пешехода на зебре.

В апреле я ожидаю, что правительство РФ предоставит официальный отзыв на мой законопроект по увеличению санкций по статье 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В совокупности с изменениями в уголовное законодательство в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников, это станет реакцией государства на инцидентах, попавших на видео, о которых много писали в СМИ. Врачи станут чувствовать себя более защищенными. А количество нерадивых автолюбителей, не пропускающих скорую помощь, на дорогах уменьшится.

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Александр Сидякин предлагает повысить штрафы за «непропуск» скорой в три раза
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