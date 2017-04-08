МИД РК выражает свою серьезную обеспокоенность ростом напряженнности в Сирии
Казахстан твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем диалога.
Казахстан твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем диалога.
Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
«Считаем принципиально важным проведение всестороннего объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных», — говорится в сообщении.
Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле.
«Подчеркиваем важность сохранения и укрепления режима прекращения боевых действий между Правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, введенного в действие 30 декабря 2016 года. Призываем