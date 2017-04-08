МИД РК выражает свою серьезную обеспокоенность ростом напряженнности в Сирии

Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Считаем принципиально важным проведение всестороннего объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных», — говорится в сообщении.

Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле.