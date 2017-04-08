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09:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 3,5 тысяч жителей Иркутска приняли участие в акции «Мы вместе — против террора!»

Люди различных профессий пришли на сквер Кирова, вне зависимости от политических и религиозных убеждений.

Около 3,5 тысяч иркутян приняли участие в акции «Мы вместе — против террора!» сегодня, апреля. Мероприятие было посвящено трагедии, произошедшей в петербургском метро 3 апреля. Гражданскую позицию пришли выразить студенты и преподаватели вузов областного центра, работники бюджетной сферы — медики и учителя, рабочие, представители различных конфессий, общественных организаций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

С приветственным словом к участникам акции обратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он поблагодарил всех, кто собрался, чтобы высказать свою твердую гражданскую позицию.

«В городе-герое, ставшем примером стойкости и мужества для всех, раздался взрыв. Погибли люди разных национальностей и вероисповедания. Взрыв унес жизни четырнадцати человек, более пятидесяти ранены. Террористы надеялись на наши панические настроения. Им хочется видеть нашу разобщенность. Но этому — не бывать! Мы сегодня — вместе! Мы сильны нашим единством!», — подчеркнул мэр Иркутска.

В рамках мероприятия выступили творческие коллективы Иркутска, бойцы Федерации армейского рукопашного боя. В акции также приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель председателя Законодательного собрания региона Кузьма Алдаров, председатель Думы Иркутска Ирина Ежова, депутаты регионального парламента и городской Думы, представители различных политических партий.

Перед началом мероприятия глава города вместе с иркутскими школьниками возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и к плите, под которой находится капсула с землей из Ленинградской области.

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