Российская школа политики стартует в Приморье

Владивосток, 8 апреля, PrimaMedia.

Российская школа политики начинает работу в Приморье. К обучению приглашаются жители края в возрасте от 18 до 30 лет. По словам представителей департамента по делам молодежи, в течение двух месяцев активные и инициативные молодые люди будут общаться с ведущими политиками и общественными деятелями, пройдут тренинги личностного и профессионального роста, познакомятся с работой органов государственной власти изнутри, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую администрацию.

«Для участия в проекте будут отобраны только 30 человек со всего региона. Все получат сертификаты об окончании РШП в Приморском крае, а один, наиболее активный, выпускник будет рекомендован к участию в федеральном проекте “Российская школа политики”, где представит наш регион на международном уровне», — рассказали специалисты.

Чтобы участвовать в отборочном туре, необходимо в срок до 15 апреля включительно прислать на pk_molprav25@mail.ru (в теме письма указать «РШП. ПК», а прикрепленные файлы озаглавить своей фамилией) пакет документов:

— заявку в свободной форме, содержащую ваши ФИО полностью, место работы и/или учебы, контактный телефон, адрес электронной почты, дату рождения, ответ на вопрос, почему вы хотите принять участие в проекте, фото и согласие на обработку персональных данных (в произвольной форме);.

— эссе на одну из предложенных тем: «Место России в мире — какой должна быть эффективная внешняя политика страны в нестабильной обстановке?», «Развилки истории: возможные сценарии развития России на 10-летнюю перспективу», «Выборы 2018: мнения, оценки, прогнозы», «Мое место в будущем моей страны: как я вижу себя через 30 лет».