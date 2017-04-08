Рогозин прокомментировал инициативу США о создании трибунала по Сирии
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Паранойя исключительности приводит к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать, прокомментировал
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Паранойя исключительности приводит к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать, прокомментировал
Ранее сообщалось, что американские сенаторы представили законопроект, предлагающий создание «гибридного трибунала» по Сирии. Как пояснил один из авторов законопроекта сенатор Марко Рубио, инициатива должна «обеспечить ответственность за нарушения прав человека в отношении невинных сирийцев».
Авторы документа, среди которых представители обеих партий, предлагают, чтобы госсекретарь США совместно с другими федеральными ведомствами изучил возможность создания «возможного переходного правового механизма для Сирии (включая гибридный трибунал)».
Законопроект также предусматривает поддержку субъектов, которые выполняют такие функции как поиск подозреваемых в военных преступлениях, преступлений против человечества, геноциде, сбор, запись и защита доказательств их преступлений, охрана свидетелей.
«Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.
США только в 20 веке развязала.
1901 - ввод войск в Колумбию.
1902 - вторжение в Панаму.
1903 - США направили к Панамскому перешейку военные корабли с тем, чтобы изолировать колумбийские войска.
1903 - ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию.
1904 - ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.
1904 - 1905 - американские войска вмешиваются в Русско-Японскую войну.
1905 - американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе.
1905 - ввод войск Мексику (помогали диктатору Porfirio Diaz подавлять восстание).
1905 - ввод войск в Корею.
1906 - вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения.
1906 - 1909 - американские войска входят в Кубу во время выборов.
1907 - американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой дипломатии" в Никарагуа.
1907 - американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике
1907 - американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа.
1908 - американские войска входят в Панаму во время выборов.
1910 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз и Коринто.
1911 - американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание под предводительством бывшего президента Мануэля Боннилы против законно избранного президента Мигеля Давила.
1911 - подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.
1911 - введение войск в Китай.
1912 - американские войска входят в Гавану (Куба).
1912 - американские войска входят в Панаму во время выборов.
1912 - вторжение американских войск в Гондурас.
1912 - 1933 - оккупация Никарагуа, постоянная борьба с партизанами. Никарагуа превратилась в колонию монополии "Юнайтед фрут компани“ др. американских компаний.
1914 - американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта Доминго.
1914 - 1918 - серия вторжений в Мексику.
1914 - 1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.
1916 - 1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.
1917 - 1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат.
1917 - 1918 - участие в 1-й Мировой. Поначалу Америка "соблюдала нейтралитет", т.е. продавала оружие на астрономические суммы, безудержно богатела, вступили в войну аж в 1917 г., т.е. в почти в самом конце; потеряли всего 40000 человек (русские, для примера, - 200000), но после войны сочли себя главным победителем.
1917 - американские магнаты с удовольствием финансировали социалистическую революцию в России,
1918 - 1922 - интервенция в Россию.
1918 - 1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.
1919 - КОСТА-РИКА. Восстание против режима президента Тиноко. Под давлением США Тиноко ушел с поста президента, однако волнения в стране не прекратились. Высадка войск США для "защиты американских интересов". Избрание президентом Д. Гарсии. В стране восстановлено демократическое правление.
1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.
1919 - американские войска входят в Гондурас во время выборов.
1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция.
1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.
1922 - интервенция в Турции.
1922 - 1927 - американские войска в Китае во время народного восстания.
1924 - 1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.
1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.
1926 - Никарагуа. Вторжение.
1927 - 1934 - по всему Китаю стационированы американские войска.
1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.
1936 - Испания. Введение войск во время гражданской войны.
1937 - единичное военное столкновение с Японией.
1937 - Никарагуа. С помощью американских войск Сомоса приходит ко власти, сместив законное правительство Х. Сакасы. Сомоса стал диктатором, члены его семьи правили страной следующие 40 лет.
1939 - введение войск в Китай.
1950-1953 гг. - война в Корее. В боевых действиях участвовало около 350 тысяч человек, 1000 танков, свыше 300 кораблей. Преобладающую часть воинского контингента и боевой техники предоставили США.
Апрель 1961 г. - попытка американского вторжения на Кубу в районе Плайя-Хирон с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро.
1965-1973 гг. - война во Вьетнаме. Наиболее крупное применение вооруженных сил США после второй мировой войны.
1964-1973 гг. - вооруженная операция США в борьбе против фронта Патет-Лао в Лаосе. Участвовало свыше 50 тысяч человек.
25 октября 1983 г. - июнь 1985 г. - военная операция США "Внезапная ярость" на Гренаде с целью свержения левого правительства островного государства.
Апрель 1986 г. - после введения экономических санкций США предприняли военные акции против Ливии. Бомбардировке подверглись жилые кварталы городов Триполи и Бенгази.
Декабрь 1989 г. - военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу, о
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