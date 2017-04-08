Рогозин прокомментировал инициативу США о создании трибунала по Сирии

Ранее сообщалось, что американские сенаторы представили законопроект, предлагающий создание «гибридного трибунала» по Сирии. Как пояснил один из авторов законопроекта сенатор Марко Рубио, инициатива должна «обеспечить ответственность за нарушения прав человека в отношении невинных сирийцев».

Авторы документа, среди которых представители обеих партий, предлагают, чтобы госсекретарь США совместно с другими федеральными ведомствами изучил возможность создания «возможного переходного правового механизма для Сирии (включая гибридный трибунал)».

Законопроект также предусматривает поддержку субъектов, которые выполняют такие функции как поиск подозреваемых в военных преступлениях, преступлений против человечества, геноциде, сбор, запись и защита доказательств их преступлений, охрана свидетелей.

«Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.