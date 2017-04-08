Траяна Бэсеску снова лишили гражданства РМ
Об этом сообщил советник Президента Республики Молдова по юридическим вопросам Максим Лебединский.
Об этом сообщил советник Президента Республики Молдова по юридическим вопросам Максим Лебединский.
Апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции о приостановке указа Президента Молдовы Игоря Додона о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства.
Чего и следовало ожидать. Незаконное решение судьи Виорики Пуйкэ о приостановке указа президента Республики Молдова об отзыве гражданства у господина Траяна Бэсеску сегодня было аннулировано. Теперь дело будет рассмотрено по существу, — пояснил советник.
Напомним, Президент Республики Молдова Игорь Додон 3 января текущего года подписал указ об отзыве молдавского гражданства у Траяна Бэсеску.