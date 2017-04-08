Траяна Бэсеску снова лишили гражданства РМ

Чего и следовало ожидать. Незаконное решение судьи Виорики Пуйкэ о приостановке указа президента Республики Молдова об отзыве гражданства у господина Траяна Бэсеску сегодня было аннулировано. Теперь дело будет рассмотрено по существу, — пояснил советник.

Напомним, Президент Республики Молдова Игорь Додон 3 января текущего года подписал указ об отзыве молдавского гражданства у Траяна Бэсеску. Экс-президент Румынии оспорил это решение в суде.