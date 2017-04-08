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12:16 (мск), источник: Actualitati.md

Траяна Бэсеску снова лишили гражданства РМ

Об этом сообщил советник Президента Республики Молдова по юридическим вопросам Максим Лебединский.

Апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции о приостановке указа Президента Молдовы Игоря Додона о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства.

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Чего и следовало ожидать. Незаконное решение судьи Виорики Пуйкэ о приостановке указа президента Республики Молдова об отзыве гражданства у господина Траяна Бэсеску сегодня было аннулировано. Теперь дело будет рассмотрено по существу, — пояснил советник.

Напомним, Президент Республики Молдова Игорь Додон 3 января текущего года подписал указ об отзыве молдавского гражданства у Траяна Бэсеску. Экс-президент Румынии оспорил это решение в суде.

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