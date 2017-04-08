Фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Сирию
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сегодня возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сегодня возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
— Фрегат «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения
С 3 по 5 апреля «Адмирал Григорович» принял участие в двустороннем
Ранее сообщалось, что фрегат посетит пункт
Справка
«Адмирал Григорович» является головным фрегатом проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.