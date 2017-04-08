Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Эсперты: решение Трампа об ударе будет иметь тяжелые последствия
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
14События недели в фотографиях
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10:28 (мск), источник: "Российская газета"

Фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Сирию

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сегодня возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

— Фрегат «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского флота в Средиземном море, — сказал Трухачев.

С 3 по 5 апреля «Адмирал Григорович» принял участие в двустороннем российско-турецком военно-морском учении типа PASSEX, а также был в Новороссийске в качестве корабля-хозяина в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в российский порт.

Ранее сообщалось, что фрегат посетит пункт материально-технического снабжения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Команда будет действовать в дальней морской зоне в соответствии с динамично меняющейся ситуацией в регионе.

Справка

«Адмирал Григорович» является головным фрегатом проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Фрегат "Адмирал Григорович" прибыл в Сирию
Рогозин прокомментировал намерение США создать трибунал по Сирии
СМИ: задержанный полицией Швеции мужчина выражал симпатии ИГ
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии
В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь