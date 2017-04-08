Фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Сирию

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

— Фрегат «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского флота в Средиземном море, — сказал Трухачев.

С 3 по 5 апреля «Адмирал Григорович» принял участие в двустороннем российско-турецком военно-морском учении типа PASSEX, а также был в Новороссийске в качестве корабля-хозяина в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в российский порт.

Ранее сообщалось, что фрегат посетит пункт материально-технического снабжения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Команда будет действовать в дальней морской зоне в соответствии с динамично меняющейся ситуацией в регионе.

Справка

«Адмирал Григорович» является головным фрегатом проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

