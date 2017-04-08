Мантуров предложил праздновать День танкиста показом военной техники в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ежегодно праздновать День танкиста демонстрацией российской военной техники в Нижнем Тагиле.

«Мы хотим заложить хорошую традицию — ежегодно праздновать День танкиста, который приходится на первую декаду сентября, в Нижнем Тагиле, где сосредоточено крупное российское производство танков», — сказал Мантуров.

По словам главы ведомства, в городе существует вся необходимая инфраструктура для проведения такого крупного мероприятия: демонстрацию техники можно проводить на полигоне «Старатель».

«В этом году мы отмечаем дату сталинградской битвы. Танки Т-34, которые вступили в Сталинград, были собраны в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие, — рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров — Я думаю, что это было бы интересно как местным жителям, так и всему населению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила».