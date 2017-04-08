Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Кремль ответил на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Мнение: как Россия ответит на теракт
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: в Израиле скончался известный русский писатель
РФ может применить «Кораблекрушение» против США
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
11:36 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Кличко требует показать документы на застройку Сенного рынка

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что застройщики бывшего Сенного рынка пообещали в течение недели предоставить документы на проведение строительства.

Источник: Telegraf.com.ua

Городские власти, по инициативе общественности, провели встречу с представителями застройщика территории бывшего Сенного рынка. Последние пообещали в течение недели предоставить информацию об имеющихся разрешительных документах на проведение строительства, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также
Проезд в киевском метро может существенно подорожать

«История с территорией бывшего Сенного рынка тянется уже достаточно давно. И мы по инициативе общественности провели встречу с представителями застройщика, которые пообещали в течение недели предоставить информацию об имеющихся разрешительных документов на проведение строительства», — говорится в сообщении на сайте мэра столицы в пятницу вечером.

В. Кличко отметил, что большинство ситуаций с незаконными застройками Киев получил в наследство от прошлых градоначальников и депутатов.

«В результате многие стройки получили разрешение, однако у общественности есть свое видение целесообразности застройки на этих участках. И наша задача — выработать такую систему, которая бы не давала возможности вести незаконное строительство. Мы уже остановили много схем, и постепенно наводим порядок в этой сфере и продолжаем очищать Киев от незаконного строительства», — подчеркнул мэр.

Также он отметил, что решение этой проблемы зависит не только от городских властей, но и от правоохранителей, которые должны дать оценку и истории, которая произошла с депутатом Киевсовета Ольгой Балицкой, отстаивающей законность строительства в Киеве.

«Заказчики этой провокации непременно должны понести ответственность за свои действия», — считает В. Кличко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Рогозин прокомментировал идею США о трибунале по Сирии
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь