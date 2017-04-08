Более 200 тысяч детей Донбасса нуждаются в помощи, — ООН
Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях, то есть более 200 тысяч детей нуждаются в психосоциальной помощи.
Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях, то есть более 200 тысяч детей нуждаются в психосоциальной помощи.
«Мир забыл про этот “невидимый” кризис на востоке Украины, при этом сотни тысяч детей очень дорого за него расплачиваются, они живут в постоянном страхе и не получают адекватной поддержки», — заявила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис, сообщает Центр новостей ООН.
По ее словам, больше всего страдают дети Луганской и Донецкой областей, которые проживают в радиусе 15 километров от линии соприкосновения. Вспышки боевых действий и минометные обстрелы стали для них повседневной реальностью. Территория, прилегающая к линии соприкосновения, усеяна противопехотными минами и другими снарядами, говорится в сообщении.
Отмечается, что для многих детей дорога до школы связана с огромным риском, другим просто некуда идти. Семь школьных зданий были повреждены в результате эскалации конфликта в
«Родители и учителя сообщают о серьезных изменениях в поведении и психическом состоянии детей. Многие страдают от тревожного синдрома, ночного недержания мочи. Других мучают постоянные кошмары. Некоторые проявляют агрессию и нежелание идти на контакт с взрослыми», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.
Как сообщается, психологи и социальные работники делают все от них зависящее, но
ЮНИСЕФ призывает международное сообщество выделить 31 миллион долларов США на оказание поддержки детям в зоне конфликта и 5,5 миллиона из них на проекты по оказанию психологической помощи.