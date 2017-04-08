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16:21 (мск), источник: Om1.ru

Тетянников назвал топ-З кандидатов в мэры Омска

«Единая Россия» выберет своего фаворита из претендентов в кресло градоначальника только 17 апреля.

Сегодня, 8 апреля после траурного митинга лидер омского отделения «Единой России» Юрий Тетянников дал комментарий по выборам мэра в Омске. По его словам, партия определится со своим фаворитом на предвыборных гонках только 17 апреля.

Юрий Тетянников, лидер омского отделения «Единой России»:

— Свои программы представили кандидаты Станислав Гребенщиков, Игорь Антропенко, другие кандидаты, чтобы сегодня члены политсовета могли ознакомиться и принять решение. Главные вопросы — наполнение омского бюджета и наведение в городе порядка. Политсовет назовет фамилию человека, которого будет поддерживать, 17 апреля. Мы не хотим оказывать давление на выборную комиссию. Мы действуем в рамках закона, это требование нашего устава.

Также секретарь политсовета омского отделения «Единой России» не стал называть свои политические симпатии, заметив, что сделает это позже. Однако топ-3 претендентов в градоначальники озвучил.

Юрий Тетянников:

 — У нас есть опытные политики Станислав Гребенщиков и Владимир Куприянов, я бы сюда добавил молодого претендента — Игоря Антропенко.

Напомним, что мэра Омска назовут 19 апреля, на заседании Горсовета. Очевидные лидеры среди претендентов на этот пост — министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и Станислав Гребенщиков.

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