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13:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ поручил уделить особое внимание переводу квартир в Уруссу на индивидуальное отопление

По словам главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина, на ИСО планируется перевести 3 тыс. 441 квартиру.

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). В поселке Уруссу продолжаются работы по переходу на индивидуальные системы отопления (ИСО). Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Ирека Файзуллина, на ИСО планируется перевести 3 тыс. 441 квартиру, установить 4 газораспределительных шкафа, построить 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов.

Глава Минстроя РТ также сообщил о работах по переводу многоквартирных жилых домов в Казани на индивидуальные тепловые пункты. По его словам, определен график работ, проведены подготовительные работы, выбор оборудования.

Рустам Минниханов поручил уделить этому вопросу самое пристальное внимание.

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