Власти Молдовы хотят облегчить выдачу документов иностранцам

В поддержку перехода к прямым выборам депутатов собрано более 530 тысяч подписей

Данная идея легла в основу законодательных поправок, разработанных министерством труда, социальной защиты и семьи в закон о трудовой миграции.

Ведомство предлагает облегчить выдачу документов на временное проживание в Молдове тем иностранцам, кто приехал в страну, чтобы занять руководящую должность, или тем, кто намерен инвестировать в молдавскую экономику.

Право на временное проживание в упрощенном порядке будет выдаваться иностранцам, являющимся основателями или со-основателями предприятия с долей участия не менее пяти процентов. Инвестиции руководящих сотрудников будут выражаться в открытых рабочих местах.

Так, например, при создании четырех вакансий, право на проживание в Молдове будет продлеваться на три года. При создании 50-ти — на восемь лет.

Сроки рассмотрения заявок на получение разрешения на временное проживание предлагается сократить до 25-ти дней.

Кроме того, будет уменьшено количество необходимых для этого документов.

Ранее кабинет министров принял поправки в закон о гражданстве, согласно которым, состоятельные иностранцы могут получить молдавский паспорт по упрощенной процедуре, если сделают существенный вклад в Фонд национального развития. Минимальный размер взноса должно утвердить правительство.