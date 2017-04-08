Рустам Минниханов поручил главам районов провести посевную кампанию «качественно и в срок»

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). Посевная кампания в Татарстане начнется через несколько дней. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Николая Титова, в структуре посевов 55 процентов площадей занимают зерновые культуры. В республике районировано 84 сорта зерновых, зернобобовых и крупяных культур разных селекционных центров.

При потребности в семенах яровых в объеме 345 тыс. тонн на складах и семенных заводах сегодня имеется 386 тыс. тонн, в том числе 77 тыс. тонн элитных семян. Общее количество семян составляет 112 процентов от потребности.

«Мы постоянно подчеркиваем зависимость урожая от репродукции семян. И в наших лучших хозяйствах доля оригинальных и элитных семян свыше 50 процентов, это хороший показатель. Затраты на обновление семян с лихвой окупаются прибавкой денежной выручки», — сказал Николай Титов.

При этом докладчик подверг критике ряд сельхозформирований Зеленодольского, Верхнеуслонского, Муслюмовского, Черемшанского и других районов, где доля семян массовых репродукций для ярового сева составляет от 35 до 18 процентов, а элитных — менее 10 процентов. «Я прошу оперативно проработать вопросы обмена семенного материала. В семхозах и семенных заводах имеется свыше 17 тыс. тонн отборных, высококачественных семян яровых зерновых культур. От сегодняшних небольших вложений будет отдача в значительной прибавке урожая по итогам уборки», — сказал он.

Николай Титов также сообщил, что потребность республики в завозных семенах составляет 7,3 тыс. тонн, из них 6100 тонн кукурузы, 600 тонн подсолнечника, 600 тонн рапса. Кроме того, закупается 80 тыс. посевных единиц сахарной свеклы.

Говоря о подготовке техники к посевной, докладчик отметил хорошую подготовку сельхозформирований. Ремонт техники в основном завершен, идет сезонное техобслуживание тракторов с заменой масел и фильтров.