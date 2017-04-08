Националисты сорвали акцию «Тотальный диктант» по русскому языку на Украине
Ранее радикалы заблокировали здание в Киеве для проведения диктанта, как сообщили в Россотрудничестве, никто не пострадал, однако акцию отменили.
Ранее радикалы заблокировали здание в Киеве для проведения диктанта, как сообщили в Россотрудничестве, никто не пострадал, однако акцию отменили.
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В результате блокирования украинскими радикалами офиса Россотрудничества в Киеве никто не пострадал, сотрудникам представительства ничего не угрожает, сообщил
В здании никого нет, кроме наших сотрудников и руководителя центра, никакой опасности для людей нет
По его словам, радикалы сорвали проведение «Тотального диктанта» по русскому языку, не пустив людей в здание.
В Россотрудничестве приняли решение акцию отменить, чтобы не подвергать участников опасности.
«В данный момент националисты находятся недалеко от здания и следят за тем, чтобы акция не состоялась», — отметил
Шатунов также сообщил, что «Тотальный диктант» не состоится и в других городах Украины.
Мы планировали проведение диктанта не только в Киеве, но и еще в ряде городов Украины, и везде все отменилось
Как отметил собеседник агентства, в Киеве на «Тотальный диктант» записалось 200 человек.
Как сообщалось, сторонники партии «Национальный корпус» заблокировали вход в Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле, где в субботу должна пройти акция «Тотальный диктант» по русскому языку.