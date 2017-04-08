Националисты сорвали акцию «Тотальный диктант» по русскому языку на Украине

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В результате блокирования украинскими радикалами офиса Россотрудничества в Киеве никто не пострадал, сотрудникам представительства ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов.

В здании никого нет, кроме наших сотрудников и руководителя центра, никакой опасности для людей нет

«Тотальный диктант» 8 апреля напишут около 200 тысяч человек

По его словам, радикалы сорвали проведение «Тотального диктанта» по русскому языку, не пустив людей в здание.

В Россотрудничестве приняли решение акцию отменить, чтобы не подвергать участников опасности.

«В данный момент националисты находятся недалеко от здания и следят за тем, чтобы акция не состоялась», — отметил пресс-секретарь.

Шатунов также сообщил, что «Тотальный диктант» не состоится и в других городах Украины.