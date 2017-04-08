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13:20 (мск), источник: Интерфакс

Националисты сорвали акцию «Тотальный диктант» по русскому языку на Украине

Ранее радикалы заблокировали здание в Киеве для проведения диктанта, как сообщили в Россотрудничестве, никто не пострадал, однако акцию отменили.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В результате блокирования украинскими радикалами офиса Россотрудничества в Киеве никто не пострадал, сотрудникам представительства ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов.

В здании никого нет, кроме наших сотрудников и руководителя центра, никакой опасности для людей нет
Сергей Шатунов
Пресс-секретарь Россотрудничества
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По его словам, радикалы сорвали проведение «Тотального диктанта» по русскому языку, не пустив людей в здание.

В Россотрудничестве приняли решение акцию отменить, чтобы не подвергать участников опасности.

«В данный момент националисты находятся недалеко от здания и следят за тем, чтобы акция не состоялась», — отметил пресс-секретарь.

Шатунов также сообщил, что «Тотальный диктант» не состоится и в других городах Украины.

Мы планировали проведение диктанта не только в Киеве, но и еще в ряде городов Украины, и везде все отменилось
Сергей Шатунов
Пресс-секретарь Россотрудничества

Как отметил собеседник агентства, в Киеве на «Тотальный диктант» записалось 200 человек.

Как сообщалось, сторонники партии «Национальный корпус» заблокировали вход в Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле, где в субботу должна пройти акция «Тотальный диктант» по русскому языку.

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