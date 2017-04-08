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13:32 (мск), источник: Publika.md

ГИП расскажет о предотвращении заказного убийства в Молдове

Генеральный инспекторат полиции Молдовы (ГИП) начал брифинг на тему обезвреживания международной преступной группировки.

Источник: Publika.md

Генеральный инспекторат полиции Молдовы (ГИП) начал брифинг на тему обезвреживания международной преступной группировки, в результате чего были задержаны несколько челочек, планировавших выполнить заказное убийство.

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