ГИП расскажет о предотвращении заказного убийства в Молдове
Генеральный инспекторат полиции Молдовы (ГИП) начал брифинг на тему обезвреживания международной преступной группировки.
Генеральный инспекторат полиции Молдовы (ГИП) начал брифинг на тему обезвреживания международной преступной группировки.
Генеральный инспекторат полиции Молдовы (ГИП) начал брифинг на тему обезвреживания международной преступной группировки, в результате чего были задержаны несколько челочек, планировавших выполнить заказное убийство.