Обнародованы детали попытки заказного убийства Плахотнюка

Как заявил прокурор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок на брифинге в субботу, следственные мероприятия еще продолжаются. Он сообщил, что прокуратура возбудила и ведет уголовное дело о заказном убийстве.

«В результате на территории Молдовы 7 апреля задержаны восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдовы и еще двое — граждане Украины. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе тяжкие», — сказал прокурор.

По его словам, за каждым из этих людей была закреплена определенная роль.

«Говоря о заказчиках: на данном этапе установлено два гражданина Республики Молдова, один из которых находится в России, в Москве. Благодаря следственными мероприятиям установлена связь между преступной группировкой на территории Молдовы и одним из заказчиков, который находится в Москве. Он, кстати, является преступным авторитетом как в Молдове, так и в РФ», — сказал Бусуйок.