Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
"Это сигнал, предупреждение": глава МИД Франции об ударе США
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США – СМИ
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14:15 (мск), источник: Sputnik.md

Обнародованы детали попытки заказного убийства Плахотнюка

Правоохранительные органы Молдовы представили детали попытки покушения на известного молдавского политика, бизнесмена и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Представители правоохранительных органов Молдовы представили детали попытки покушения на главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

Читайте также
ГИП расскажет о предотвращении заказного убийства в Молдове

Как заявил прокурор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок на брифинге в субботу, следственные мероприятия еще продолжаются. Он сообщил, что прокуратура возбудила и ведет уголовное дело о заказном убийстве.

«В результате на территории Молдовы 7 апреля задержаны восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдовы и еще двое — граждане Украины. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе тяжкие», — сказал прокурор.

По его словам, за каждым из этих людей была закреплена определенная роль.

«Говоря о заказчиках: на данном этапе установлено два гражданина Республики Молдова, один из которых находится в России, в Москве. Благодаря следственными мероприятиям установлена связь между преступной группировкой на территории Молдовы и одним из заказчиков, который находится в Москве. Он, кстати, является преступным авторитетом как в Молдове, так и в РФ», — сказал Бусуйок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Политолог Хисамов: интеграция постсоветских стран будет современной
Скончался космонавт Георгий Гречко
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
Рогозин прокомментировал идею США о трибунале по Сирии
Подозреваемый в организации взрыва в Ростове-на-Дону арестован
Националисты сорвали «Тотальный диктант» в Киеве
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
«Зенит» сыграет последний матч на «Петровском» против «Анжи» Уже 22 апреля питерцы будут принимать «Урал» на арене «Санкт-Петербург», которая расположена на Крестовском острове
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь