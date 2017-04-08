Обнародованы детали попытки заказного убийства Плахотнюка
Правоохранительные органы Молдовы представили детали попытки покушения на известного молдавского политика, бизнесмена и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
Правоохранительные органы Молдовы представили детали попытки покушения на известного молдавского политика, бизнесмена и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Представители правоохранительных органов Молдовы представили детали попытки покушения на главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.
Как заявил прокурор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок на брифинге в субботу, следственные мероприятия еще продолжаются. Он сообщил, что прокуратура возбудила и ведет уголовное дело о заказном убийстве.
«В результате на территории Молдовы 7 апреля задержаны восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдовы и еще двое — граждане Украины. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе тяжкие», — сказал прокурор.
По его словам, за каждым из этих людей была закреплена определенная роль.
«Говоря о заказчиках: на данном этапе установлено два гражданина Республики Молдова, один из которых находится в России, в Москве. Благодаря следственными мероприятиям установлена связь между преступной группировкой на территории Молдовы и одним из заказчиков, который находится в Москве. Он, кстати, является преступным авторитетом как в Молдове, так и в РФ», — сказал Бусуйок.