В крупных городах России прошли митинги против террора
В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в
В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в
В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в
В Петрозаводске в акции приняли участие около 1000 человек, митинг начался с минуты молчания. Память погибших почти у стен Успенского собора в Ярославле, волонтеры зажгли фразу «Питер, мы с тобой», составленную из 200 свечей. В Липецке на митинг вышли около 4000 человек, они держали плакаты с надписями «Липецк говорит терроризму “Нет”», «Террористы — не люди», «Питер, мы с тобой!» и др.
В Сибири акцию поддержали Новосибирск, где собрались около 5000 человек, Красноярск, Омск (3000 человек), Иркутск (3500 человек). Митинги также прошли в ряде городов Крыма.
Антитеррористические акции состоялись в Хабаровске,