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19:53 (мск), источник: Ведомости

В крупных городах России прошли митинги против террора

В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в санкт-петербургском метро. Напомним, 3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

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20
фотографий
20
фотографий
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В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в санкт-петербургском метро. Напомним, 3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

В Петрозаводске в акции приняли участие около 1000 человек, митинг начался с минуты молчания. Память погибших почти у стен Успенского собора в Ярославле, волонтеры зажгли фразу «Питер, мы с тобой», составленную из 200 свечей. В Липецке на митинг вышли около 4000 человек, они держали плакаты с надписями «Липецк говорит терроризму “Нет”», «Террористы — не люди», «Питер, мы с тобой!» и др.

Участники всероссийской акции "Мы вместе против террора" в Махачкале | Источник: РИА "Новости"

В Сибири акцию поддержали Новосибирск, где собрались около 5000 человек, Красноярск, Омск (3000 человек), Иркутск (3500 человек). Митинги также прошли в ряде городов Крыма.

Участники всероссийской акции "Мы вместе против террора" в Новосибирске | Источник: РИА "Новости"
Участники всероссийской акции "Мы вместе против террора" в Новосибирске | Источник: РИА "Новости"

Антитеррористические акции состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, а также в Благовещенске и Белогорске Амурской области. В последнем городе школьники запустили в небо 13 белых шаров в память о погибших (всего погибших 14, но один из них, предположительно, был террористом-смертником).

Участники всероссийской акции "Мы вместе против террора" в Петропавловске-Камчатском | Источник: РИА "Новости"
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