В крупных городах России прошли митинги против террора

В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в санкт-петербургском метро. Напомним, 3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

В Петрозаводске в акции приняли участие около 1000 человек, митинг начался с минуты молчания. Память погибших почти у стен Успенского собора в Ярославле, волонтеры зажгли фразу «Питер, мы с тобой», составленную из 200 свечей. В Липецке на митинг вышли около 4000 человек, они держали плакаты с надписями «Липецк говорит терроризму “Нет”», «Террористы — не люди», «Питер, мы с тобой!» и др.