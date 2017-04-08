Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей 13 апреля
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин проведет прямой эфир на телеканале «ТВ Центр» в 20:00 13 апреля, сообщает официальный портал мэрии.
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин проведет прямой эфир на телеканале «ТВ Центр» в 20:00 13 апреля, сообщает официальный портал мэрии.
Во время интервью Собянин ответит на вопросы жителей, говорится в сообщении.
Каждый желающий, помимо текста, может отправить мэру Москвы видеовопрос, информирует портал.
Ранее мэр столицы заявил, что ждет вопросов от горожан.
«Отвечу на ваши вопросы 13 апреля в 20:00 в прямом эфире телеканала “ТВ Центр”. Задавайте их по ссылке www.mos.ru/conferences/item/5129», — написал он в твиттере вечером в пятницу.