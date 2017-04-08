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14:17 (мск), источник: Интерфакс

Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей 13 апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин проведет прямой эфир на телеканале «ТВ Центр» в 20:00 13 апреля, сообщает официальный портал мэрии.

Во время интервью Собянин ответит на вопросы жителей, говорится в сообщении.

Каждый желающий, помимо текста, может отправить мэру Москвы видеовопрос, информирует портал.

Ранее мэр столицы заявил, что ждет вопросов от горожан.

«Отвечу на ваши вопросы 13 апреля в 20:00 в прямом эфире телеканала “ТВ Центр”. Задавайте их по ссылке www.mos.ru/conferences/item/5129», — написал он в твиттере вечером в пятницу.

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