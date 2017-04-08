Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО: озвучены планы на год
Президент подписал указ.
Президент подписал указ.
Президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год. Об этом сообщает
«Программа на 2017 год существенно обновлена и усовершенствована. Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО и оценки результатов их выполнения, который был 7 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.
Так, в программу включены мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых
Предусматривается дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание комплексного практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых,
Как сообщал «Обозреватель», ранее в НАТО сделали оптимистичное заявление для Украины.