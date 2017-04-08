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15:41 (мск), источник: Обозреватель

Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО: озвучены планы на год

Президент подписал указ.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Программа на 2017 год существенно обновлена и усовершенствована. Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО и оценки результатов их выполнения, который был 7 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.

Так, в программу включены мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации.

Предусматривается дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание комплексного практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов Альянса для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать российской агрессии.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в НАТО сделали оптимистичное заявление для Украины.

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