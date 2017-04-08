Глава британского МИД отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление после принятия решения не посещать Москву, как планировалось, 10 апреля

«Последние события в Сирии фундаментально изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас — продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи “семерки” 10—11 апреля , чтобы обеспечить скоординированную международную поддержку перемирию в стране и интенсификацию политического процесса. Я буду работать над организацией встречи с нашими партнерами-единомышленниками, чтобы мы могли обсудить следующие шаги», — отмечается в заявлении Джонсона.

Визит Джонсона в Москву однажды уже переносился. Первоначально глава Форин-офиса планировал посетить Россию в конце марта, однако перенес поездку из-за изменения графика встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Ранее Джонсон написал в своем Twitter, что поддерживает американский ракетный удар по сирийской авиабазе и находится в постоянном контакте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.