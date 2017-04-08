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15:15 (мск), источник: РИА Новости

Глава британского МИД отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии

ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.

Источник: РИА Новости
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление после принятия решения не посещать Москву, как планировалось, 10 апреля
Сообщение Форин-офиса
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«Последние события в Сирии фундаментально изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас — продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи “семерки” 10—11 апреля, чтобы обеспечить скоординированную международную поддержку перемирию в стране и интенсификацию политического процесса. Я буду работать над организацией встречи с нашими партнерами-единомышленниками, чтобы мы могли обсудить следующие шаги», — отмечается в заявлении Джонсона.

Визит Джонсона в Москву однажды уже переносился. Первоначально глава Форин-офиса планировал посетить Россию в конце марта, однако перенес поездку из-за изменения графика встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Ранее Джонсон написал в своем Twitter, что поддерживает американский ракетный удар по сирийской авиабазе и находится в постоянном контакте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Комментарии
33
Р.P.F
мы таких не мытых, не причесанных ласточек, в свой дом не приглашали!
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Лука
А о чём ваще моно с ним говорить? Я не понимаю , приглашать к себе вруна и болтуна , смысл ?
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Р.P.F
примим но только в Крыму!
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