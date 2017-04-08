Глава британского МИД отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии
ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.
ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление после принятия решения не посещать Москву, как планировалось, 10 апреля
«Последние события в Сирии фундаментально изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас — продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи “семерки”
Визит Джонсона в Москву однажды уже переносился. Первоначально глава
Ранее Джонсон написал в своем Twitter, что поддерживает американский ракетный удар по сирийской авиабазе и находится в постоянном контакте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.