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15:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов посетил Нуримановский район

УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. 8 апреля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Нуримановский район посетил предприятия агропромышленного комплекса, социальные и инфраструктурные объекты.

Источник: Башинформ

В деревне Урман Глава Башкортостана ознакомился с деятельностью ООО Агрофирма «Идель». Директор сельхозпредприятия Рафаэль Юсупов рассказал, что в хозяйстве содержится более 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 475 коров, из которых 318 — дойные.

Объём производства молока по итогам прошлого года составил 14 214 ц при среднем надое на одну корову — 4 691 кг. В среднем за сутки валовый надой по хозяйству составляет 4,77 тонны. Ежедневно молоко сдаётся в ООО «Уфагормолзавод».

Рафаэль Юсупов отметил, что успешному развитию агрофирмы способствует использование различных механизмов господдержки и участие в республиканских целевых программах.

Руководитель региона побывал на одной из откормочных площадок сельхозпредприятия. В настоящее время агрофирма реализует проект по строительству фидлота на 1 500 голов крупного рогатого скота. На сегодняшний день введены в эксплуатацию три откормочных площади на 900 скотомест. Установлены раздатчик-выдуватель соломы, измельчитель-сместитель-раздатчик кормов, система поения для КРС, ветрозащитные щиты. Здесь же размещается кормовой центр. По словам Рафаэля Юсупова, благодаря фидлотам животные имеют возможность круглогодично получать высококачественные сбалансированные корма, что позитивно отражается на продуктивности стада.

Рустэм Хамитов обсудил с руководством агрофирмы перспективы реализации этого направления, подчеркнув, что в сельском хозяйстве необходимо иметь план минимум на пять лет вперёд.

— Это нормальный, хороший вариант развития. Государство вам помогает — только работайте, — сказал Глава Башкортостана.

Ещё один откормочный комплекс, принадлежащий ООО Агрофирма «Рябиновка», Рустэм Хамитов посетил в деревне Староисаево. Хозяйство является активным участником целевых программ по развитию молочного скотоводства, в том числе «500 ферм». Благодаря господдержке построено три животноводческих корпуса, закуплено и установлено оборудование для охлаждения молока, молокопровод, обновлена материально-техническая база.

В настоящее время в агрофирме содержится 924 головы крупного рогатого скота, в том числе 330 дойных коров, а также 61 лошадь. Директор Роберт Юсупов рассказал, что хозяйство планомерно занимается селекцией и работает над улучшением бестужевской породы за счёт скрещивания с представителями французских пород.

Глава республики положительно оценил стремление руководства агропредприятия к дальнейшему развитию, предложил подумать о повышении квалификации или дополнительном образовании по направлению АПК.

— Если есть крепкое желание продолжать это, то всё обязательно получится, — отметил Рустэм Хамитов. — Работа на земле — это тяжёлый, но самый благородный труд, который по душе человеку.

В райцентре Красная Горка Глава Башкортостана ознакомился с работой детского сада «Радуга» на 139 мест, который введён в эксплуатацию в декабре 2014 года. Сегодня его посещают 128 детей. Рустэм Хамитов осмотрел групповые, игровые комнаты, пищеблок, оценил условия, в которых занимаются и развиваются дети.

В 2016/2017 учебном году в рамках реализации спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение — сильный регион» одно помещение детского сада было передано для организации обучения и спортивных тренировок 1 класса сельской общеобразовательной школы. В нём занимается 24 первоклассника, что способствует снижению количества обучающихся во вторую смену в селе Красная Горка.

Всего во вторую смену сегодня обучаются 330 учащихся Красногорской средней школы. В связи с этим сельчане поинтересовались у Главы республики перспективами появления в селе новой школы. Рустэм Хамитов поручил муниципалитету проработать варианты и подготовить продуманный проект строительства учебного заведения.

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