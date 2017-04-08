Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Мнение: как Россия ответит на теракт
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США – СМИ
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
15:43 (мск), источник: Время Воронежа

В Воронеже открылся штаб Алексея Навального

Волонтеров, откликнувшихся на призыв оппозиционеров, заверили, что бояться нечего.

Вечером в пятницу, 7 апреля, в центре Воронежа, на улице Фридриха Энгельса при большом стечении публики начал свою работу штаб главного на данный момент оппозиционера страны Алексея Навального. Большое стечение публики объясняется не только наличием сторонников Навального, но и тех, кто пришел этим сторонникам, так сказать, потрепать нервы.

Здесь присутствовали и люди в казачьей форме (которая в глазах некоторых стала синонимом патриотизма), и вечный воронежский «молодогвардеец» Александр Каминский, и те, кто считает, что вся коррупция в России произошла от самого Навального, а не от госслужащих.

Были, разумеется, и сами госслужащие, которых долг отправил на узенькую улочку Энгельса — посчитать, что за люди пришли в новый штаб, и вообще — сколько этих людей на самом деле.

Непосредственно в штаб — небольшую, темную и пока неустроенную комнату — пускали только волонтеров и прессу. Получилось примерно 200−250 человек. Если исключить репортеров, то это были люди очень молодые. Как принято говорить, те, кому принадлежит будущее.

В любом случае те, кто остался за дверями штаба — старше добровольцев Навального, и от будущего они дальше, чем те, кого в эту комнату впустили. Без обид — по чисто физиологическим причинам.

А в штабе волонтерам про будущее — ближайшее будущее — рассказал Леонид Волков — федеральный координатор Алексея Навального, объявившего о своем намерении баллотироваться в президенты страны.

Он представил юношам и девушкам главу воронежского штаба — Павла Смирнова, тоже очень молодого человека. Объявил, что в местном штабе — первом в Центральном федеральном округе — будут работать четыре человека. И рассказал о трех задачах, стоящих перед волонтерами.

Первая — сбор подписей в поддержку кандидата Навального.

В Воронежской области, по его словам, надо собрать 7,5 тыс. подписей. Почти половина уже есть — в виртуальном виде. Их, по выражению Волкова, необходимо «конвертировать» в реальные, и это главная цель штаба.

Вторая задача — агитация. Надо идти на улицы и говорить с людьми, объясняя им позицию кандидата Навального.

— То, что вы уже сюда пришли, не обращая внимания на этих смешных казаков, — сказал Волков, — говорит о том, что вы не боитесь. Вам нечего бояться и дальше. Тот человек, который на улице заправляет всеми этими людьми, путешествует за нами из города в город. Очевидно, что местных кадров им уже не хватает.

— Так что бояться особо нечего, — повторил он, понимая, что для молодых людей обвинение в трусости — самое страшное.

Но Леонид Волков нашел и другие слова, непривычные:

— Вы сами удивитесь, убедившись в том, что уличная агитация — это приятный опыт. Вы узнаете, что люди вашего города в большинстве своем очень хорошие, и в состоянии отличить правду от лжи.

— А правду говорить легко и приятно, — процитировал Леонид Волков бессмертного классика Михаила Булгакова.

Корреспонденту интернет-газеты «Время Воронежа» не к месту вспомнился другой бессмертный классик — Антон Чехов, который написал: «Никто не знает настоящей правды».

Третья задача, которую поставил перед волонтерами Леонид Волков — наблюдение за выборами.

Он обещал, что все, кто захочет стать наблюдателями, пройдут необходимое обучение.

Но, кажется, вопрос о наблюдателях на президентских выборах пока преждевременен. Нет никакой уверенности, что Алексей Навальный будет зарегистрирован в качестве официального кандидата в президенты России. Несмотря даже на наличие штаба в городе Воронеже.

Никто ведь не знает настоящей правды. Но и бояться, действительно, нельзя.

Автор: Герман Полтаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончался космонавт Георгий Гречко
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Джонсона
Подозреваемый в организации взрыва в Ростове-на-Дону арестован
Националисты сорвали «Тотальный диктант» в Киеве
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
Что нужно знать о программе РФС по развитию футбола в России РФС планирует реформы и вносит изменения в "Стратегию развития футбола - 2030". Там есть что почитать
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь