В Воронеже открылся штаб Алексея Навального

Вечером в пятницу, 7 апреля, в центре Воронежа, на улице Фридриха Энгельса при большом стечении публики начал свою работу штаб главного на данный момент оппозиционера страны Алексея Навального. Большое стечение публики объясняется не только наличием сторонников Навального, но и тех, кто пришел этим сторонникам, так сказать, потрепать нервы.

Здесь присутствовали и люди в казачьей форме (которая в глазах некоторых стала синонимом патриотизма), и вечный воронежский «молодогвардеец» Александр Каминский, и те, кто считает, что вся коррупция в России произошла от самого Навального, а не от госслужащих.

Были, разумеется, и сами госслужащие, которых долг отправил на узенькую улочку Энгельса — посчитать, что за люди пришли в новый штаб, и вообще — сколько этих людей на самом деле.

Непосредственно в штаб — небольшую, темную и пока неустроенную комнату — пускали только волонтеров и прессу. Получилось примерно 200−250 человек. Если исключить репортеров, то это были люди очень молодые. Как принято говорить, те, кому принадлежит будущее.

В любом случае те, кто остался за дверями штаба — старше добровольцев Навального, и от будущего они дальше, чем те, кого в эту комнату впустили. Без обид — по чисто физиологическим причинам.

А в штабе волонтерам про будущее — ближайшее будущее — рассказал Леонид Волков — федеральный координатор Алексея Навального, объявившего о своем намерении баллотироваться в президенты страны.

Он представил юношам и девушкам главу воронежского штаба — Павла Смирнова, тоже очень молодого человека. Объявил, что в местном штабе — первом в Центральном федеральном округе — будут работать четыре человека. И рассказал о трех задачах, стоящих перед волонтерами.

Первая — сбор подписей в поддержку кандидата Навального.

В Воронежской области, по его словам, надо собрать 7,5 тыс. подписей. Почти половина уже есть — в виртуальном виде. Их, по выражению Волкова, необходимо «конвертировать» в реальные, и это главная цель штаба.

Вторая задача — агитация. Надо идти на улицы и говорить с людьми, объясняя им позицию кандидата Навального.

— То, что вы уже сюда пришли, не обращая внимания на этих смешных казаков, — сказал Волков, — говорит о том, что вы не боитесь. Вам нечего бояться и дальше. Тот человек, который на улице заправляет всеми этими людьми, путешествует за нами из города в город. Очевидно, что местных кадров им уже не хватает.

— Так что бояться особо нечего, — повторил он, понимая, что для молодых людей обвинение в трусости — самое страшное.

Но Леонид Волков нашел и другие слова, непривычные:

— Вы сами удивитесь, убедившись в том, что уличная агитация — это приятный опыт. Вы узнаете, что люди вашего города в большинстве своем очень хорошие, и в состоянии отличить правду от лжи.

— А правду говорить легко и приятно, — процитировал Леонид Волков бессмертного классика Михаила Булгакова.

Корреспонденту интернет-газеты «Время Воронежа» не к месту вспомнился другой бессмертный классик — Антон Чехов, который написал: «Никто не знает настоящей правды».

Третья задача, которую поставил перед волонтерами Леонид Волков — наблюдение за выборами.

Он обещал, что все, кто захочет стать наблюдателями, пройдут необходимое обучение.

Но, кажется, вопрос о наблюдателях на президентских выборах пока преждевременен. Нет никакой уверенности, что Алексей Навальный будет зарегистрирован в качестве официального кандидата в президенты России. Несмотря даже на наличие штаба в городе Воронеже.

Никто ведь не знает настоящей правды. Но и бояться, действительно, нельзя.

Автор: Герман Полтаев.