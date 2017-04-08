МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Бориса Джонсона

«Эта “отмена визита” последовала сразу после его “переноса”. Причины британской стороной назвались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — сказала «Интерфаксу» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.