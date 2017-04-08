МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Бориса Джонсона
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву последовала сразу за его переносом под абсурдным поводом, отмечают в МИД РФ.
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву последовала сразу за его переносом под абсурдным поводом, отмечают в МИД РФ.
«Эта “отмена визита” последовала сразу после его “переноса”. Причины британской стороной назвались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в
Мы всегда выступали за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе. К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики
Ранее в субботу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.