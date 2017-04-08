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16:22 (мск), источник: Интерфакс

МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Бориса Джонсона

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву последовала сразу за его переносом под абсурдным поводом, отмечают в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Эта “отмена визита” последовала сразу после его “переноса”. Причины британской стороной назвались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — сказала «Интерфаксу» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ

Ранее в субботу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.

Комментарии
7
Р.P.F
а еще говорят: умер максим, да и ..... с ним!
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ДОН КОРЛЕОНЕ
Борис просто многое теряет. танец тов.Захаровой "Катюша" затмевает по зрелишности "Лебединное озеро" Большого Театра.
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Оксана Поддубная
)))
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