В Крыму и на Кубани стартовали учения спецназовцев

На полигонах Крыма и Краснодарского края начались учения бригады специального назначения Южного военного округа (ЮВО), сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу пресс-службы округа полковника Вадима Астафьева.

Накануне в Ростовской области начались командно-штабные учения на местности. Спецназ приступил к активной фазе учения. Группы передислоцировались на полигоны Крыма и Кубани смешанным способом: на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр» и на самолетах военно-транспортной авиации с помощью десантирования парашютным способом. Всего они преодолели более 500 километров.

В учениях задействовано 450 военнослужащих и более ста единиц спецтехники. На полигонах они провели поиск, обнаружение и передачу координат целей условного противника для нанесения удара штурмовой авиации. За их действиями постоянно следил летающий беспилотник.