В Крыму и на Кубани стартовали учения спецназовцев
В мероприятии задействовано 450 военнослужащих и более сотни единиц техники.
В мероприятии задействовано 450 военнослужащих и более сотни единиц техники.
На полигонах Крыма и Краснодарского края начались учения бригады специального назначения Южного военного округа (ЮВО), сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу
Накануне в Ростовской области начались
В учениях задействовано 450 военнослужащих и более ста единиц спецтехники. На полигонах они провели поиск, обнаружение и передачу координат целей условного противника для нанесения удара штурмовой авиации. За их действиями постоянно следил летающий беспилотник.