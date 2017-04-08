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16:25 (мск), источник: "Российская газета"

Субмарина «Краснодар» запустила крылатую ракету на Балтике

Дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» проекта 636.3 «Варшавянка» на полигоне в Балтийском море произвела пуск крылатой ракеты по надводной мишени, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена. При этом военное ведомство не уточняет, где конкретно был проведен пуск крылатой ракеты. Можно предположить, что речь идет о КР «Калибр», которыми вооружены субмарины класса «Варшавянка».

Эта субмарина была построена в Петербурге на «Адмиралтейских верфях» и передана флоту 5 ноября 2015 года. Она является четвертой в серии из шести «Варшавянок», которые строились в Петербурге для Черноморского флота ВМФ России.

Напомним также, что Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями контракт на строительство еще шести дизель-электрических субмарин этого проекта для Тихоокеанского флота.

Подводные лодки проекта 636, по классификация НАТО — Improved Kilo. Скорость надводного хода — 17 узлов, в подводном положении — 20 узлов. Рабочая глубина погружения — 240 метров и предельная глубина — 300 метров. Может находиться в автономном плавании 45 суток. В экипаж входят 52 человека.

На вооружении этих субмарин находятся шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, мины, ударный ракетный комплекс «Калибр». «Варшавянки» могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За исключительную скрытность в НАТО их называют «черными дырами».

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