Субмарина «Краснодар» запустила крылатую ракету на Балтике

В сообщении говорится, что, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена. При этом военное ведомство не уточняет, где конкретно был проведен пуск крылатой ракеты. Можно предположить, что речь идет о КР «Калибр», которыми вооружены субмарины класса «Варшавянка».

Эта субмарина была построена в Петербурге на «Адмиралтейских верфях» и передана флоту 5 ноября 2015 года. Она является четвертой в серии из шести «Варшавянок», которые строились в Петербурге для Черноморского флота ВМФ России.

Напомним также, что Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями контракт на строительство еще шести дизель-электрических субмарин этого проекта для Тихоокеанского флота.

Подводные лодки проекта 636, по классификация НАТО — Improved Kilo. Скорость надводного хода — 17 узлов, в подводном положении — 20 узлов. Рабочая глубина погружения — 240 метров и предельная глубина — 300 метров. Может находиться в автономном плавании 45 суток. В экипаж входят 52 человека.