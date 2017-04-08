Ильсур Метшин заявил, что проблема с Татфондбанком будет решена
Мэр Казани заявил, что кризис Татфондбанка в целом отражается на экономике региона.
Мэр Казани заявил, что кризис Татфондбанка в целом отражается на экономике региона.
Проблема с татарстанским Татфондбанком будет решена. Об этом сегодня заявил информационному агентству RNS мэр Казани Ильсур Метшин.
— Это проблема, которую нужно решать. Она касается всех. Татфондбанк — второй по размерам в Татарстане. Безусловно, это ощутимая финансовая проблема региона. И она будет решена, — цитирует его агентство.
Как президент казанского «Рубина» он также рассказал, что на операционную деятельность клуба эта ситуация не влияет.
— Мы в банке «Аверс», но я как мэр Казани могу сказать, что кризис Татфондбанка в целом отражается на экономике региона, — сказал он.
Напомним, также сегодня Ильсур Метшин заявил, что результаты «Рубина» не соответствуют вложенным в команду усилиям и средствам.
— Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб (во главе с Хави Грасией), проведена большая трансферная компания летом 2016 года. И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы