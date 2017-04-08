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18:43 (мск), источник: Prokazan.ru

Ильсур Метшин заявил, что проблема с Татфондбанком будет решена

Мэр Казани заявил, что кризис Татфондбанка в целом отражается на экономике региона.

Проблема с татарстанским Татфондбанком будет решена. Об этом сегодня заявил информационному агентству RNS мэр Казани Ильсур Метшин.

 — Это проблема, которую нужно решать. Она касается всех. Татфондбанк — второй по размерам в Татарстане. Безусловно, это ощутимая финансовая проблема региона. И она будет решена, — цитирует его агентство.

Как президент казанского «Рубина» он также рассказал, что на операционную деятельность клуба эта ситуация не влияет.

 — Мы в банке «Аверс», но я как мэр Казани могу сказать, что кризис Татфондбанка в целом отражается на экономике региона, — сказал он.

Напомним, также сегодня Ильсур Метшин заявил, что результаты «Рубина» не соответствуют вложенным в команду усилиям и средствам.

 — Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб (во главе с Хави Грасией), проведена большая трансферная компания летом 2016 года. И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы по-прежнему верим в команду, — сказал он. — Главная задача — построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером — по-прежнему остается.

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