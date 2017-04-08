Ильсур Метшин заявил, что проблема с Татфондбанком будет решена

Проблема с татарстанским Татфондбанком будет решена. Об этом сегодня заявил информационному агентству RNS мэр Казани Ильсур Метшин.

— Это проблема, которую нужно решать. Она касается всех. Татфондбанк — второй по размерам в Татарстане. Безусловно, это ощутимая финансовая проблема региона. И она будет решена, — цитирует его агентство.

Как президент казанского «Рубина» он также рассказал, что на операционную деятельность клуба эта ситуация не влияет.

— Мы в банке «Аверс», но я как мэр Казани могу сказать, что кризис Татфондбанка в целом отражается на экономике региона, — сказал он.

Напомним, также сегодня Ильсур Метшин заявил, что результаты «Рубина» не соответствуют вложенным в команду усилиям и средствам.