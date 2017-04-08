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17:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Петр Порошенко утвердил новую программу сотрудничества Украины и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО, рассчитанную на 2017 год. Как отмечает администрация главы государства, документ существенно обновлен и переработан.

Источник: AP 2017

Программа включает в себя пункты, посвященные не только военному, но и общеполитическому взаимодействию, в частности, в области борьбы с коррупцией и децентрализации госуправления.

Поводом для коррекции программы стал «новый порядок разработки» материалов для сотрудничества с НАТО. Предполагается, что в ходе взаимодействия с альянсом будут задействованы экспертные, финансовые, материально-технические возможности как Украины, так и стран блока.

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Сообщение о программе сотрудничества с НАТО было подготовлено администрацией президента в рамках концепции об информировании граждан Украины о ходе взаимодействия с альянсом, утвержденной Петром Порошенко в феврале. Реализация стратегии была поручена кабинету министров страны.

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