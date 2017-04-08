Петр Порошенко утвердил новую программу сотрудничества Украины и НАТО

Программа включает в себя пункты, посвященные не только военному, но и общеполитическому взаимодействию, в частности, в области борьбы с коррупцией и децентрализации госуправления.

Поводом для коррекции программы стал «новый порядок разработки» материалов для сотрудничества с НАТО. Предполагается, что в ходе взаимодействия с альянсом будут задействованы экспертные, финансовые, материально-технические возможности как Украины, так и стран блока.