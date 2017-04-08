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18:37 (мск), источник: KaliningradToday

Антон Алиханов устроил своим подчиненным «Тотальный диктант»

В Калининграде 8 апреля 2017 года провели образовательную акцию «Тотальный диктант».

Все желающие пришли в вузы и на парусник «Крузенштерн», а еще одной стало правительство региона — здесь текст диктанта продиктовал временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов.

Свои знания русского языка проверили областные чиновники, среди которых главы министерств, агентств и служб, временно исполняющие обязанности заместителей председателя областного правительства. Всего около 90 человек. Алиханов продиктовал текст, специально написанный для акции писателем Леонидом Юзефовичем. Небольшое эссе было посвящено одному из родных городов автора — Улан-Удэ.

Жители Калининградской области «Тотальный диктант» писали уже в четвертый раз. Акция проходит ежегодно в формате добровольного диктанта для всех желающих в один день в городах России и мира.

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