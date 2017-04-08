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18:36 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «Мы должны сплотиться и быть вместе»

В субботу, 8 апреля, Николай Меркушкин вместе с десятками тысяч самарцев принял участие в масштабной акции «За мирное и созидательное развитие общества!».

Глава региона наблюдал за происходящим, находясь не на сцене, а в окружении более 50 тыс. участников митинга. Губернатор вместе со всеми аплодировал выступающим, которые жестко осуждали терроризм и выражали солидарность жителям Санкт-Петербурга, он вместе с многотысячной аудиторией пел гимн России.

Также он пообщался с сотнями самарцев — студентами, членами патриотических клубов, артистами, ветеранами. Николая Меркушкина интересовало, прежде всего, что каждого из собравшихся привело на площадь.

Николай Меркушкин также поговорил с тольяттинцем Алексеем Вепренцевым, сын которого Михаил, студент 1 курса политехнического техникума при Санкт-Петербургском государственной политехническом университете, пострадал во время теракта в питерском метро.

Напомним, во время акции было объявлено, что губернатор Николай Меркушкин принял решение оказать семье Вепренцевых материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Эта информация была с восторгом воспринята участниками мероприятия.

Уже после окончания официальной части Николай Меркушкин сделал Вепренцевым еще один подарок — вручил Алексею и его сыну часы с символикой Самарской области.

После завершения акции на главной площади региона в беседе со СМИ губернатор пояснил, что для него было очень важно в этот день оказаться среди самарцев, почувствовать их энергетику, ощутить единство.

«Трагедия, которая произошла в Санкт-Петербурге, общая ситуация в стране и мире такая, что необходимо очень серьезно задуматься над этими событиями. Главное сейчас — сплотиться, быть вместе и только тогда мы сможем добиться успеха, побед и уважения к себе и к великой России», — сказал Николай Меркушкин.

Он подчеркнул, что такое количество людей видит в центре Самары второй раз. Впервые площадь им. В. В. Куйбышева была заполнена до отказа в сентябре прошлого года, когда при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина Самаре было официально присвоено звание «Город трудовой и боевой славы».

«Это о многом говорит. В те минуты, когда надо быть вместе, мы собираемся здесь, чтобы выразить свои чувства и поддержать друг друга», — резюмировал глава региона.

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