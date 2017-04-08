Аваков прогнозирует, сколько украинцев будут иметь биометрические паспорта
Арсен Аваков прогнозирует, что началу 2018 года украинцы будут иметь 5,4 млн биометрических паспортов.
Арсен Аваков прогнозирует, что началу 2018 года украинцы будут иметь 5,4 млн биометрических паспортов.
Государственная миграционная служба (ГМС) Украины за три месяца 2017 года выдала более 600 тыс. биометрических паспортов, и планирует выдать еще 2,4 млн таких документов до конца года, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Грядущий безвиз с ЕС, на который мы все надеемся, уже вызвал ажиотажный спрос на загранпаспорта. Количество посетителей центров оформления паспортов стремительно растет», — написал А. Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, в январе 2017 года было выдано 163 тыс. 570 биометрических паспортов, в феврале — 206 тыс. 163, в марте — 231 тыс. 031, итого за 3 месяца 2017 года — 600 тыс. 744 документов.
«До конца 2017 года ГМС планирует выдать еще 2 млн 400 тыс. новых биометрических паспортов», — написал министр.
Он отметил, что всего с 1 января 2015 года по состоянию на 9:00 7 апреля 2017 года ГМС выдала 3 млн 025 тыс. 129 биометрических паспортов для выезда за границу.
«В день выдается от 9 до 12 тыс. паспортов. Исходя из расчетов, на
По его словам, в Украине загранпаспорта оформляют 630 подразделений ГМС, 26 паспортных сервисов, 18 ЦПАУ (центров предоставления административных услуг). Сделать загранпаспорт за 7 рабочих дней стоит 810,32 грн, за 20 рабочих дней — 557,32 грн.
«Не исключено, что в первое время очереди немного возрастут, но, уверен — мы справимся, все желающие смогут оформить документы и съездить в Европу без визовой канители», — написал А. Аваков.