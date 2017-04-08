Новые правила для адекватного снабжения лекарствами

Это позволит своевременно и в полном объеме снабдить фармацевтический рынок Республики Молдова необходимыми лекарствами. Положение включено в проект нового закона о лекарственных средствах, представленный Министерством здравоохранения для публичного обсуждения.

Согласно законопроекту, фармацевтические оптовики будут иметь такую же обязанность, как учреждения, поставляющие публичные услуги: поставлять необходимые лекарства в течение 48 часов в будние дни и 72 часов — в выходные и праздничные дни. Таким образом, аптека отправит заказ дилеру, который, в свою очередь, направит команду импортеру, а тот, соответственно, направит производителю. Производитель отправит лекарственное средство по той же цепи в обратном направлении, так что пациент будет обеспечен необходимыми медикаментами.

Кроме того, по запросу врача-специалиста будет разрешен ввоз препарата для лечения конкретного пациента или группы пациентов, даже если он не авторизирован на рынке.

Законопроект предусматривает создание специализированных магазинов по продаже основных лекарственных средств без рецепта врача. Это предполагает специально обустроенное пространство, где будет работать человек, обученный в области фармации. Эта мера решит проблему отсутствия лекарств в сельской местности.

Согласно документу, лаборатория по контролю качества лекарственных средств Агентства по лекарственным средствам будет выступать в качестве контролирующего органа фармацевтической продукции на рынке.

В то же время экономические агенты, участвующее в производстве, распределении и доставке лекарственных средств, будут нести ответственность за их качество.

Законопроект о лекарственных средствах регулирует и процедуру авторизации фармацевтических препаратов и вводит меры по упрощению процедуры для некоторых лекарств.

Установлены и правила для сбыта лекарственных средств, предназначенных для лечения серьезных и редких заболеваний или для исключительных обстоятельств.

Проект закона о лекарственных средствах будут подвергнут новому раунду общественных дебатов 13 апреля.

Позднее этот документ будет доработан и направлен в правительство на утверждение.

В настоящее время в стране действуют 1382 аптеки.