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18:17 (мск), источник: Калининград.Ru

Построенный в Калининграде фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Сирию

Корабль к постоянной группировке ВМФ в Средиземном море.

Фрегат «Адмирал Григорович», построенный в Калининграде, присоединился к постоянной группировке ВМФ в Средиземном море и готов выполнять боевые задачи в Сирии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслава Трухачёва.

С 3 по 5 апреля «Адмирал Григорович» участвовал в российско-турецких учениях, а также выступил в роли корабля-хозяина во время неофициального визита отряда судов ВМС Турции в Новороссийск.

Фрегат отправился в Сирию в конце февраля. Ранее сообщалось, что корабль посетит пункт материально-технического снабжения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Команда будет действовать в дальней морской зоне в соответствии с динамично меняющейся ситуацией в регионе.

«Адмирал Григорович» — головной сторожевой фрегат проекта 11356. Российские военные в 2010—2011 годах заказали за 80 миллиардов рублей постройку шести кораблей этого типа Прибалтийскому судостроительному заводу «Янтарь». Фрегаты предназначены для укрепления надводных сил Черноморского флота.

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